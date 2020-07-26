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國際油價升中油再吸收 明起汽油小漲0.1元

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油自明天凌晨零時起汽油價格每公升調漲0.1元。圖／聯合報系資料照片
中油自明天凌晨零時起汽油價格每公升調漲0.1元。圖／聯合報系資料照片

中油自明（27）日凌晨零時起汽油價格每公升調漲0.1元，柴油不調整，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.3元、95無鉛汽油每公升23.8元、98無鉛汽油每公升25.8元、超級柴油每公升19.6元。

中油表示，本周受歐盟成立復甦基金救經濟丶石油輸出國家組織與夥伴國(OPEC+)於北半球夏天用油旺季維持減產等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶43.64美元，較前周43.49美元上漲0.15美元，新臺幣兌美元匯率升值0.043元，國內油價依公式計算漲幅為0.16％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.6元及0.8元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽油僅調漲0.1元，柴油不調整，另0.5元及0.8元皆由中油吸收。

中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一分心力。

油價 中油 OPEC 加油站

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