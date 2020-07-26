國曆7月「校門關」媽媽們還好嗎？ 故宮南院臉書梗圖笑翻網友

放暑假的兩個月可說是小朋友最歡樂的時期，不僅可以不用上學、寫功課，還可以到處玩，然而對於家長們卻可能是「惡夢」的開始，尤其是媽媽，因為孩子一旦放了暑假暫時沒有學校約束，媽媽們就必須無時無刻的關照，忙得不可開交。對此，昨（25）日國立故宮博物院南部院區的官方臉書就PO出一系列梗圖並提到，「國曆7月校門關，媽媽妳們還好嗎？」隨後便獻上12張《 故宮院藏‧厭世媽媽梗圖系列 》請各位媽媽搭配深呼吸服用，笑翻一大票網友。

PO文中表示，即使放暑假了，德州媽媽沒有崩潰，故宮媽媽也不能崩潰。一系列古畫梗圖包括「國曆七月校門關，真燒錢、保平安」，呼應家長們一到暑假就必須為孩子安排出遊行程，雖然「很燒錢」但卻可以「保平安」。接著是「請支援收嬰，暑假登場、阿嬤很忙」，搭配全聯福利中心「請支援收銀」的諧音梗，表達一放暑假，不少家長就會拜託自己的父母親幫忙帶小孩。

搭配全聯福利中心「請支援收銀」的諧音梗，表達一放暑假，不少家長就會拜託自己的父母親幫忙帶小孩。圖擷自 故宮南院官方臉書

「琴棋書畫、怡情養性，好無聊喔，我要手機」代表著暑假時不少媽媽都會安排小孩去上才藝課，但小孩卻只想要玩手機。另一張梗圖「小孩安靜，醞釀悲劇」，搭配圖中孩童的對話，凸顯小孩在家中只要一安靜就會開始玩媽媽的花瓶、爸爸的限量公仔，進而「釀成悲劇」。接著是「歹勢夏令營已額滿，明年請早」，寫實的呈現出許多家長錯過夏令營報名，經常拜託老師再多收一個，多少錢都願意付。

梗圖中寫實呈現許多家長錯過夏令營報名，經常拜託老師再多收一個，多少錢都願意付。圖擷自 故宮南院官方臉書

除了還有「確認過眼神」的搞笑梗圖外，故宮臉書小編還貼上一張「沒訊號聽不到找你媽，那個選擇性失聰的人」，圖中可見一群小孩在一名男子前排隊，還搭配「爸爸肚子餓、爸爸我要玩」等搞笑對話，顯示出在家中只要孩子吵著要爸爸陪伴，有些爸爸會「選則性假裝沒聽到」，最後甚至還有「誓死反對催生，真正毋通」的梗圖，讓大批網友都直呼「真的說出了媽媽的心聲！」

最後甚至還有「誓死反對催生，真正毋通」的梗圖，讓大批網友都直呼「真的說出了媽媽的心聲」。圖擷自 故宮南院官方臉書

故宮臉書小編也在文末為媽媽們加油打氣，並說道「藝術史不能輸，家長們勇敢面對」。PO文一出後，吸引超過萬人按讚，更有7000多人分享，許多網友看完後紛紛笑倒留言「我笑到並軌了，實在太會了」、「真的是千古不變的搗蛋王，故宮小編太強了」、「好有創意，笑著笑著就哭了」、「故宮真的很懂家長們的心」、「字字都是媽媽的心聲」、「故宮小編好像有深刻的體會」、「感覺可以出個英文版，國際行銷，讓外國媽媽們也體會」。

更有不少媽媽們回應「為何我流下淚來，歷史果然都是驚人的雷同」、「真的好寫實，真的每次放暑假就是家長們惡夢的開始」、「如果小孩很安靜在玩，通常爸媽都會出大事」、「太寫實了，完全戳中媽媽們的心聲」。