澎湖遭報復亂象 遊客把公德心忘在台灣

報復性旅遊潮肆虐全國各觀光景點，加上今年澎湖國際海上花火節因疫情延後，與暑期旺季重疊，澎湖旅遊人潮倍增，業者荷包賺飽飽，居民苦不堪言。遊客將機車亂停、扯著嗓門講話不戴口罩，當地人納悶「怎麼把公德心忘在台灣？」

當地一名導覽員說，澎湖國際海上花火節7月6日開幕以來，平均每天上萬人搭機、搭船從台灣本島湧入澎湖。每周一、周四晚上馬公觀音亭煙火施放，當天從下午起街道上的人潮多到令交通混亂。

他說，因為人行道停滿機車，一群又一群的遊客不顧安危走在馬路上，逕自將車道當行人徒步區；走斑馬線也要很小心，因為會有一臉遊客樣的機車騎士直接左、右轉，完全不禮讓行人。

澎湖的計程車多是預約制，一名司機說，他從上午6時許就開始跑車單，忙到下午連早餐、午餐都沒空吃。載客時無線電喊個不停，「我們車行從來沒有過這麼誇張的情形」，花火節開幕以後，澎湖每天都有3萬人次，但在前幾個月都沒人要來澎湖。

該名計程車司機說，現在不少客人是因為有錢也租不到機車、汽車，只好搭計程車。有跟車行配合的飯店會臨時幫客人叫車，但馬公所有車行的車白天都在載已經預約的乘客。就算飯店改找其他車行，沒多久又會再打來他們車行叫車，但也要客人要願意等，才有辦法接單。

不只馬公的旅客人滿為患，澎湖最南方的離島七美島，因雙心石滬是熱門的觀光景點，人潮也不遑多讓。上午7時不到，馬公搭船處的南海遊客中心就人聲鼎沸，工作人員不時廣播，請遊客勿在室內使用防曬噴霧。且遊客在室內或登船，主動戴口罩者屈指可數。

南方四島的東吉嶼可讓遊客登島，在主要地標之一的東吉燈塔，有遊客脫序爬上圍牆拍照，讓管理人員疲於勸阻。參加套裝行程的遊客多在中午時間遊七美，即使已經下午，小吃店、餐廳爆滿，在碼頭前的超商停放的機車不只並排，而是停了三四排以上。