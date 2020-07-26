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又是焚風！ 台東大武38.7度 12縣市好熱飆高溫
（12:38更新）
台東大武今天中午12時1分39.3度高溫。台北市台北測站中午12時9分37.6度，今天全台高溫排行中排名第二。
（11:34更新）
根據中央氣象局觀測資料顯示，台東縣大武測站，今天上午11時10分出現38.7度高溫。
中央氣象局發布12縣市高溫資訊，西南風沉降影響，各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
花蓮縣縱谷，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，新竹縣、苗栗縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。
今、明兩天中南部地區有局 部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。明晚起東部、東南部地區亦有局部短暫陣雨。
今天綠島、蘭嶼及基隆至宜蘭沿海、空曠地區；明天基隆至宜蘭沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風。今、明兩天東南部地區有局部焚風發生的機率。
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