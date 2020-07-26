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午後恐短時劇烈降雨 不穩定天氣持續至周二

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
由於台灣附近太平洋高壓勢力較弱，不穩定易有午後雷雨的環境，預計持續到周二。圖／聯合報系資料照片
由於台灣附近太平洋高壓勢力較弱，不穩定易有午後雷雨的環境，預計持續到周二。圖／聯合報系資料照片

今天天氣與昨天類似，天氣風險公司分析師歐宗學說，雖上午期間水氣較少，除了恆春半島外無明顯降雨，但需留意大氣環境仍不穩定，午後各地山區仍易有雷陣雨發生，可能短時間劇烈降雨。

他說，由於台灣附近太平洋高壓勢力較弱，不穩定易有午後雷雨的環境，預計持續到周二，周三起太平洋高壓再西伸增強控制台灣周邊大氣環境，轉為東南至偏東風影響，東半部地區偶爾有些短暫陣雨，午後西半部山區仍然會有熱對流發展帶來陣雨，且有機會向西擴散至平地，但整體的降雨規模、降雨量會相對減小。

歐宗學說，昨天北部高溫因為不穩定環境所帶來的較多雲量及降雨而稍緩，讓台北站連續36度以上高溫紀錄停在17天，但在台東大武因為焚風效應，有破該站歷年紀錄的40.2度高溫，今天東南部地區仍可能再度有焚風發生而造成極端高溫，當地或將前往的民眾注意防範熱傷害。

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