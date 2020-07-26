快訊

扭曲的「中國式神童」？科展競賽造假歪風下的天才教育熱

瑪莎拉蒂行駛中冒煙 車主臨停查看一瞬間變火球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雪霸一床難求 單日攻客翻4倍

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園報復性登山，傳出空帳搶占營地情形，另單日往返登山客大幅增加。圖／擷自臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」
雪霸國家公園報復性登山，傳出空帳搶占營地情形，另單日往返登山客大幅增加。圖／擷自臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」

新冠肺炎疫情趨緩，雪霸國家公園爆發報復性登山，今年6、7月單月入園達到1萬人次高峰，比去年同期暴增5、6成，山莊、山屋及營地一床難求，傳出空帳搶占營地情形，另單日往返登山客翻了3、4倍，雪霸國家公園管理處將加強查核非法入園，並呼籲尊重登山倫理及安全。

雪霸國家公園8條登山路線10座山莊、山屋因應疫情，今年4月6日起床位減半，5月7日解封恢復，床位炙手可熱，雪霸處統計6月、7月核准入園，分別1萬0557人次、1萬0592人次，去年同期6336人次、6786人次，暴增5、6成，熱門的雪山主峰線單日往返，6月901人次、7月744人次，去年同期243人次、207人次，更是翻了3、4倍。

雪霸處副處長林文和分析，台灣山林開放政策，加上防疫新生活，及許多國家疫情依然嚴峻，民眾難以出國，因此爆發登山潮，園區山莊、山屋及營地床位總量管制993人，部分山友抱怨有搶占營地的狀況，下午2點到營地，已被清一色同款帳篷占滿營地，傍晚空帳也不見入住。

雪霸處指出，營地是免費使用，必須申請入園許可證，依日期先到先紮營，尊重登山倫理，雪霸處協調協作團體，獲承諾不再接受山友委託預先搭設帳棚，此外，雪霸處將加強園區查核許可證，未經許可入園、冒名入園及領隊未到的隊伍，而占用營地者，可依國家公園法規定，停止入園線上申請資格1年，並裁處罰鍰。

此外，單日往返登山爆增，雪霸處今年已受理3起迷途事件，都是下午山區起霧，路徑不熟而求助，雪霸處提醒1日往返的登山行程耗費體力，除了平時體能訓練，也要設定撤退計畫，遇到天候狀況不佳，不要勉強續行，或例如中午12點前還沒有到三六九山莊，那就趕緊下山，避免登山風險。

國家公園 疫情 新冠肺炎 山友 雪山

延伸閱讀

學員實拍東眼山 抓住林間光線之美！

穿拖鞋登谷關七雄 消防局：今年1到7月山難創新高

入秋登山去！高山名醫建議六種人提前一個月準備

玉管處外包人員山屋飲酒脫序 立悔過書再犯辭職

相關新聞

午後對流旺盛 吳德榮：局部地區大雷雨

昨天台東大武出現40.2度高溫，破該站設站以來紀錄。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表...

遊客狂「炸」 4離島又愛又怕

疫情趨緩，又逢暑假旅遊旺季，政府安心補助、振興三倍券齊發，離島出現國旅熱潮，「報復性亂象」也頻傳。假日旅店一房難求，塞車...

生物相似藥 便宜卻未必用得到

標靶藥物近年成為治療癌症利器，但費用昂貴，如果健保不給付，一般家庭難以負擔。近年標靶藥物等生物製劑專利陸續到期，與原廠製...

新聞眼／要生態？要經濟？離島憂旅遊寒冬再來

國內疫情解封後，從六月中旬至今報復性旅遊潮，一波接一波，偽出國的離島旅遊，更讓離島澎湖、小琉球、綠島及蘭嶼，出現近五年來...

我國搶先全球復駛國際郵輪 海運界曝隱憂：宜思考永續

去年郵輪客源市場，台灣排名全球第11、亞洲第2，新冠肺炎重創我國郵輪產業，明天「探索夢號」首度復航，還是全球首艘復航郵輪...

趁疫搶客 郵輪跳島旅遊今基隆港首發

全球首艘復航郵輪「探索夢號」今在基隆港出發，為跳島旅遊打響第一炮，台灣港務公司直言，難得有新契機吸引遊客，基隆港卻「又老...

蘭嶼擬徵入島費 澎湖賠本供水

國旅出現報復性旅遊潮，連帶影響生活、旅遊品質及衝擊生態。澎湖縣府鼓勵只要民眾、遊客都能「微調」生活習慣，相信一定能創造多...

10元買報紙就中！5～6月統一發票7-11開出3名千萬大獎得主

最新一期2020年5~6月統一發票開獎，7-ELEVEN共有3位消費者獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，雲端發票專屬獎也有2位百萬得主。

雪霸一床難求 單日攻客翻4倍

新冠肺炎疫情趨緩，雪霸國家公園爆發報復性登山，今年6、7月單月入園達到1萬人次高峰，比去年同期暴增5、6成，山莊、山屋及營地一床難求，傳出空帳搶占營地情形，另單日往返登山客翻了3、4倍，雪霸國家公園管理處將加強查核非法入園，並呼籲尊重登山倫理及安全。

東南部恐再有焚風 10縣市飆高溫

中央氣象局上午發布10縣市高溫資訊，西南風沉降影響，各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後台東縣、花蓮縣縱谷，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，新竹縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

魔鬼藏在細節！肇事扛責 許多駕駛栽在無號誌路口

「行車多禮讓，行人優先行」、「交通停看行，行車安全重禮讓」。這樣的交通安全標語常看到，多數駕駛人都知道多一點禮讓可少一份危險。但行駛圓環、開車上下坡，民眾常搞不清楚誰要禮讓誰？尤其許多巷弄沒有號誌，更讓很多用路人不知如何處理；一旦發生車禍，才發現自己須負肇事責任，得不償失。

5時33分規模4.1台中地震 最大震度彰化4級

中央氣象局發布第41號顯著有感地震報告，今天上午5時33分，在台中市政府南偏東方14.8公里 ，位於台中市霧峰區，發生芮...

熱門新聞

「03016191」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

10元買報紙就中！5～6月統一發票7-11開出3名千萬大獎得主

是你嗎？在全聯花394元就成為千萬富翁

威力彩飆31億！命理專家曝「這星座財運最旺」3星座榮登五顆星

雨彈升級！16縣市豪雨大雨特報 北北基達豪雨等級

絕美！這顆慧星下次再見是6800年後 恆春半島目視能見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。