雪霸一床難求 單日攻客翻4倍

新冠肺炎疫情趨緩，雪霸國家公園爆發報復性登山，今年6、7月單月入園達到1萬人次高峰，比去年同期暴增5、6成，山莊、山屋及營地一床難求，傳出空帳搶占營地情形，另單日往返登山客翻了3、4倍，雪霸國家公園管理處將加強查核非法入園，並呼籲尊重登山倫理及安全。

雪霸國家公園8條登山路線10座山莊、山屋因應疫情，今年4月6日起床位減半，5月7日解封恢復，床位炙手可熱，雪霸處統計6月、7月核准入園，分別1萬0557人次、1萬0592人次，去年同期6336人次、6786人次，暴增5、6成，熱門的雪山主峰線單日往返，6月901人次、7月744人次，去年同期243人次、207人次，更是翻了3、4倍。

雪霸處副處長林文和分析，台灣山林開放政策，加上防疫新生活，及許多國家疫情依然嚴峻，民眾難以出國，因此爆發登山潮，園區山莊、山屋及營地床位總量管制993人，部分山友抱怨有搶占營地的狀況，下午2點到營地，已被清一色同款帳篷占滿營地，傍晚空帳也不見入住。

雪霸處指出，營地是免費使用，必須申請入園許可證，依日期先到先紮營，尊重登山倫理，雪霸處協調協作團體，獲承諾不再接受山友委託預先搭設帳棚，此外，雪霸處將加強園區查核許可證，未經許可入園、冒名入園及領隊未到的隊伍，而占用營地者，可依國家公園法規定，停止入園線上申請資格1年，並裁處罰鍰。

此外，單日往返登山爆增，雪霸處今年已受理3起迷途事件，都是下午山區起霧，路徑不熟而求助，雪霸處提醒1日往返的登山行程耗費體力，除了平時體能訓練，也要設定撤退計畫，遇到天候狀況不佳，不要勉強續行，或例如中午12點前還沒有到三六九山莊，那就趕緊下山，避免登山風險。