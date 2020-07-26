東南部恐再有焚風 10縣市飆高溫

中央氣象局上午發布10縣市高溫資訊，西南風沉降影響，各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後台東縣、花蓮縣縱谷，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，新竹縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天西半部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

今天綠島、蘭嶼及基隆至宜蘭沿海、空曠地區易有較強陣風；東南部地區有局部焚風發生的機率；明天基隆至宜蘭沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風。