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閒置園區狂「養蚊」 台灣經濟只能佛系發展？

午後對流旺盛 吳德榮：局部地區大雷雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
午後對流旺盛，局部地區有大雷雨。本報資料照片
午後對流旺盛，局部地區有大雷雨。本報資料照片

昨天台東大武出現40.2度高溫，破該站設站以來紀錄。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，大武站為國內有人觀測站有記錄以來的最高溫；平了台東在2004年5月9日創下的紀錄。雖然發生的季節不同，原因卻同樣是焚風效應。

他說，今天台灣低層盛行西南風，中層太平洋高壓因高空槽線通過略減弱；各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點如花東，仍有升至38度的機率，要持續注意防曬、防中暑。北部23至36度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至37度。

西南風帶來水氣多，大氣不穩定，上午西半部有局部降雨；午後對流旺盛，局部地區有大雷雨、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，戶外活動、應注意安全。

他表示，明天、周二中層太平洋高壓略增強；低層轉為偏南風，水氣多、大氣仍不穩定；清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。

周三至周六大氣低層轉為東南風、帶來水氣仍多，東半部有局部陣雨；西半部午後有局部陣雨或雷雨，高溫微升、天氣炎熱。

高溫 大雷雨

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