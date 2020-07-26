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趁疫搶客 郵輪跳島旅遊今基隆港首發

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
基隆港東岸旅運設施擴建工程，一改先前白色，轉為「石頭灰」。圖／台灣港務公司提供
基隆港東岸旅運設施擴建工程，一改先前白色，轉為「石頭灰」。圖／台灣港務公司提供

全球首艘復航郵輪「探索夢號」今在基隆港出發，為跳島旅遊打響第一炮，台灣港務公司直言，難得有新契機吸引遊客，基隆港卻「又老、又醜、還光禿禿」，實在很可惜。台灣港務公司董事長李賢義表示，將加速進行港口美化，讓台灣海上「門面」更加亮麗。

台灣郵輪產業發展協會副理事長曾俊鵬認為，除了美學，更重要是要提升接待能力；台灣到目前為止，都是用大郵輪把國人帶出去玩，可趁現在趕緊盤點旅遊資源，思考吸引外國客來台。

台灣港務公司助理副總經理王錦榮表示，基隆港和高雄港，是台灣旅運量最大的兩個港口，尤其基隆港近三年來，搭乘郵輪出國旅客占整體旅客八成，去年吸引近百萬人次，整年艘次更直逼六百艘。近年開始推動港口美學，融入綠色景觀、港口親民及地標等三大元素，希望給民眾煥然一新感受。

王錦榮說，一直在學習因地制宜，以基隆港東岸遊客中心來說，最後定調以「石頭灰」作為外觀，遠看新建的旅運大樓、旅客通廊和天空綠廊，造型就像一艘灰白色郵輪，總擴建經費為八點二億元，預計今年底完工。

至於高雄港，王錦榮說，除了國內首座旋轉橋大港橋已經於本月初啟用，接下來還會陸續美化大港橋下的七、八號倉庫，讓舊建築有新亮點，且會與棧二庫區隔，預計投入三億元，最慢明年底完工。

基隆港 郵輪 高雄港

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