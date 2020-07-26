遊客狂「炸」 4離島又愛又怕

疫情趨緩，又逢暑假旅遊旺季，政府安心補助、振興三倍券齊發，離島出現國旅熱潮，「報復性亂象」也頻傳。假日旅店一房難求，塞車、塞人，房價又貴，旅遊品質下降，遊客踩碎珊瑚、帶走寄居蟹、潮間帶生物，還有浮潛遊客違法觸摸海龜。

綠島11天湧入6萬人 是居民30倍

綠島和蘭嶼常住人口各約二千餘人，海巡署統計，七月十五日以來每天進入綠島的遊客人數六千人、蘭嶼二千八百人，累計至昨天，近十萬遊客造訪。綠島過去十一天逾六萬人次遊客湧入，是當地居民的卅倍。

「別說機票買不到，連船票都訂不到。」綠島田姓鄉民抱怨，他八月要到台東見親友，上網訂票八月一日至六日船票全被訂空。綠島張姓鄉民說，遊客亂停機車、併排騎車，讓人以為綠島居民都不守法。

蘭嶼3次停電 超商商品被掃光

遊客爆量，綠島、蘭嶼超商的商品經常被一掃而空。蘭嶼用電量也暴增，六月至今全島跳電停電三次，七月十一、十二日連兩天跳電都將近一小時；黃姓鄉民也說，蘭嶼唯一的垃圾掩埋場飽和，進入旅遊旺季，掩埋場一定受不了。

暑假墾丁各遊憩沙灘，重回過去被「傘海」占據榮景，墾管處以浮球圈出安全戲水區，和水上摩托車載客航道做區隔，但遊客多到溢出安全區，常見水上摩托車在遊客間穿梭，場面驚險。

浮潛、潛水和潮間帶生態導覽是墾丁熱門遊程，潛水業者驚見陸續發生近岸玫瑰珊瑚被經驗不足的浮潛客踩碎，遊客在海岸林和潮間帶走陸蟹、海星等生物，甚至在沙灘搭篷、煮食等亂象，有時好言相勸，卻換來白眼。

小琉球浮潛 人多到像「下水餃」

小琉球暑假後，平日每天約五千遊客登島，周六破萬人，往返交通船客滿，加班疏運遊客。假日一到，小琉球狹窄市區道路滿是機車族，早餐店排隊，海邊浮潛人多到像「下水餃」。

報復性旅遊也進攻澎湖，七月累計遊客人次已突破十六萬人次，平均每天一萬三千人來訪。鄉親苦笑說，大停水、餐館客滿，連買個早餐都得大排長龍，生活大不易。

澎湖斷水危機 居民買不到魚貨

澎湖前幾天停水，遲遲等不到水。自來水公司七區管理處統計，澎湖地區單日用水量較去年同期增加五千公噸，需水壓力大增；尤其旅宿盥洗用水時間集中，尖峰時段可能導致供水管線壓力不足，市區邊緣、地勢較高處恐「斷水」。

澎湖人怨聲載道，暑假到處都大排長龍，早餐買不到、餐館滿滿都是人；遊客到澎湖必吃海鮮料理，海鮮食材大部分都被餐廳大筆下單訂貨，市場魚貨大缺，在地居民想買也買不到。

觀光客爆量，衍生街頭亂象。民眾還發現，最近車禍頻傳，路上常看到救護車出動。