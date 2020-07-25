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我國搶先全球復駛國際郵輪 海運界曝隱憂：宜思考永續

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星夢郵輪探索夢號明天首航。記者邱瑞杰／攝影
星夢郵輪探索夢號明天首航。記者邱瑞杰／攝影

去年郵輪客源市場，台灣排名全球第11、亞洲第2，新冠肺炎重創我國郵輪產業，明天「探索夢號」首度復航，還是全球首艘復航郵輪，備受世界關注。海運業界說，提高國際能見度是好事，但要思考如何永續，「大船帶小船」就是個好的方向。

台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐說，疫情前我國郵輪主要由基隆港到東北亞（日本、韓國）、高雄港到東南亞（香港、越南、菲律賓）還有郵輪兩岸航線，疫情爆發後全部停擺，現在有機會用超過一萬噸的郵輪做跳島遊程，樂觀其成。

不過吳勛豐說，只要國境開放，大型郵輪又會跑到國外，現在要思考的是未來應以小型郵輪執行跳島行程，現在是一個很好的機會，「利用疫情契機讓我郵輪重新布局」。

他說，過去幾乎沒有人願意，希望復航可以帶動小型郵輪意願，常態經營國內離島航線，至少維持半年固定航班，朝交通部長林佳龍在推動藍色公路時所說，未來以小的探索型的郵輪為主軸執行跳島，除方便靠泊，顧及旅遊人數後也能提升旅遊品質。

台灣郵輪產業發展協會副理事長曾俊鵬說，國內郵輪環境有很多要改善的地方，除美學，更重要是提升接待能力。

「要用外國人的眼光來看。」他說，從國外旅客需求來反思才是目前最重要的事，當遊客來到台灣，有流利的英文導遊，可精準介紹台灣景點，提高台灣在觀光的能見度，郵輪能見度不能只看搭乘人數，而應看產業價值。

他還說，業界都流傳基隆市長林右昌說過的一句話，「現在發展遊輪，都是台灣錢給人家賺走，但垃圾留給基隆。」台灣到目前為止，都是用大郵輪把國人帶出去玩，也要思考如何吸引外國客」，可趁現在趕緊盤點旅遊資源，促進日後外國客在國內消費。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，疫情爆發後對郵輪產業有很大衝擊，許多群聚案例都發生在郵輪上，民眾普遍對郵輪不看好。政府和郵輪公司都要更努力，重拾民眾信心。

黃正聰說，這幾年港口一直在改變，必須思考如何吸引外國客來搭船。除基隆港和高雄港，也可以開拓其他母港，了解地方政府需求後，若有合適條件就可多靠港。

郵輪 基隆港 疫情

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