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全球首艘復航郵輪明基隆港啟程 港務公司要加速推美學

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣港務公司助理副總經理王錦榮。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司助理副總經理王錦榮。圖／台灣港務公司提供

全球首艘復航郵輪「探索夢號」明天基隆港出發，為跳島旅遊打響第一炮，滿足國人現階段因為疫情無法出國的心，預計會帶來一股搭船熱。台灣港務公司董事長李賢義接受本報專訪時表示「就差那麼一點很可惜。」原來是新的天空綠廊尚未蓋好，好不容易有契機讓人來了，卻沒辦法讓遊客看到最完美的一面，會加速進行美化，讓台灣海上「門面」更加亮麗。

台灣港務公司助理副總經理王錦榮直言，基隆港跟高雄港貴為台灣旅運量最大的兩個港口，尤其基隆港，近三年搭乘郵輪出國旅客約佔整體旅客八成，去年吸引近百萬人次，整年艘次更直逼600艘，卻給人長的「又老、又醜還光禿禿」印象。近年開始推動港口美學，融入三大元素，包含綠色景觀、讓港口更親民及打造地標，希望民眾來到港口都能有煥然一新感受。

面對不少公家機關開始倡導美學，台鐵成立美學小組，為各項設計把關；蘇花改通車後，公路總局也在北花客運上導入美學。港務公司曾在多年前改造基隆港遊客中心，不過因為當時將牆面全漆上白色，沒考慮到基隆多雨容易有雨漬，反被居民稱為失敗的美學。

王錦榮說，的一直學習因地制宜及如何兼顧美學也發揮實際功能，「以前就是怕太醜不敢蓋」。他說，景觀形塑不會是持久的亮點，要去思考改造後如何帶來人潮，那樣的掌聲才是永久的，而不是曇花一現。

王錦榮說，以基隆港東岸遊客中心來說，從一開始被嫌棄的白色變成土黃色，到現在重新思考哪個顏色最適合基隆，最後定調以質感石頭灰色作為外觀，遠看新建的旅運大樓、旅客通廊和天空綠廊，造型就像一艘灰白色郵輪，預計斥資8.2億，已完成一半工程，今年底會完工。

王錦榮還說，原先東岸遊客中心通關路線很差，完工後不只變美還會至少放大三倍空間；屋頂空中綠廊同是亮點之一，翻轉基隆港光禿禿印象，變成星光閃爍，晚上12時前都會開放，讓一般民眾也可以來休憩觀光。

至於高雄港，王錦榮說除國內首座旋轉橋大港橋7月6日啟用，還有2018年就完成的水花園，陽光、綠影、藍天一色的元素，型塑亞熱帶椰林風情，皆成為民眾打卡熱點。接下來會陸續美化大港橋下七、八號倉庫，讓舊建築有新亮點，且會與棧二庫區隔，走高檔優質路線，預計投入3億元，最慢明年底完工。

李賢義說，港口美學提升後有助於搭乘率，唯有做好準備，才能在港口面臨突發狀況時迎刃而解。他說，如何在旅客短暫停留場站時間內，成功搶占旅客的注意力及感受到台灣整體觀光氛圍，港口扮演第一眼重要角色。借鏡新加坡、香港、日本橫濱等鄰近港口，觀摩景觀設計，融入交通部秉持以人為本精神，運用在港口美學改善。

李賢義說，美學也要超前部屬，除基隆港和高雄港有進步空間，也會在其他港口繼續努力，如台中港中泊渠引進日本三井OUTLET，採用港口常見貨櫃、消波塊等元素，成功吸引旅客朝聖；安平港引進亞果遊艇，打造具簡潔、高貴風格，成功地營造南台灣與海緊密結合的意象。

基隆港東岸旅運設施擴建工程外觀，一改先前為人詬病的白色，轉為適合基隆天氣的質感灰。圖／台灣港務公司提供
基隆港東岸旅運設施擴建工程外觀，一改先前為人詬病的白色，轉為適合基隆天氣的質感灰。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司董事長李賢義。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司董事長李賢義。圖／台灣港務公司提供
基隆港東岸旅運設施擴建工程，外觀看起來像是一艘灰白色郵輪。圖／台灣港務公司提供
基隆港東岸旅運設施擴建工程，外觀看起來像是一艘灰白色郵輪。圖／台灣港務公司提供
高雄港美學地標之一大港橋7月6日啟用。圖／台灣港務公司提供
高雄港美學地標之一大港橋7月6日啟用。圖／台灣港務公司提供

基隆港 郵輪

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