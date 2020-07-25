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用藥二擇一 頭頸癌治療讓醫病兩難

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
台灣頭頸部癌專家齊聚一堂，共同關心患者權益。右起癌症希望基金會董事長王正旭、陽明大學副校長楊慕華、彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清、台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人、成大醫學院耳鼻喉學科教授蔡森田、台大醫學院護理系教授賴裕和、聯合報副總編輯洪淑惠。 記者葉信菉╱攝影
台灣頭頸部癌專家齊聚一堂，共同關心患者權益。右起癌症希望基金會董事長王正旭、陽明大學副校長楊慕華、彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清、台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人、成大醫學院耳鼻喉學科教授蔡森田、台大醫學院護理系教授賴裕和、聯合報副總編輯洪淑惠。 記者葉信菉╱攝影

由於頭頸部癌成因複雜，藥物選擇少，台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人指出，健保規定轉移性及復發性頭頸部癌用藥，只能在標靶及免疫藥物中二擇一，由於這群患者多是中壯年，經濟上又屬弱勢，常讓醫病陷入兩難，治療方式也非國際趨勢。

頭頸部的相關癌症中，人數最多的口腔癌就佔十大癌症的第五名，佔男性的第四名，108年就有3,154人死亡，其次就是鼻咽癌也有536死亡。

同時也是台大醫院耳鼻喉部教授的婁培人在「無聲話語頭頸部癌 醫護相挺專家共識會」中指出，頭頸部癌患者往往是社會最基層的一群人，生病後不只是個人工作上的損失，也造成社會勞動力的缺口，且多數是家中經濟支柱，身心面臨的衝擊可想而知，然而頭頸癌臨床治療卻又面臨選擇不多的困境。

陽明大學副校長楊慕華，本身也是血液腫瘤科主治醫師，他無奈地說，頭頸部癌會受外在因素影響，每個人暴露的致癌物及基因突變都不同，很難找到特定的基因去治療，這跟其他癌症非常不同，因此藥物的選擇並不多。

直到標靶藥物上市才帶來突破，2009年標靶藥物合併放療獲得健保給付，讓患者減輕不少經濟負擔。楊慕華說，標靶藥讓我們看到病人的存活期有改善，免疫藥物則讓我們看到病人有被治癒的可能，但去年免疫藥物用於頭頸部癌的健保給付規定，醫師第一時間就必需先判斷要選標靶藥還是免疫藥物，但這兩種藥物對病人來說都很重要，讓醫師在選擇藥物時壓力也很大。

在國外治療的原則，依據病人的生物標記PD-L1（programmed death-ligand 1）表現量、腫瘤大小、遠端轉移的機會及病人身體狀況，再來決定治療方式。但在台灣情形大不同，楊慕華指出，國內患者選藥前必需先檢測PD-L1，表現量超過50%，免疫藥物才能給付在第二線用藥，第一關就約有八成患者不適用，在國際臨床指引為第一線用藥的免疫藥物，在國內使用非常受限。

醫師的難處還在於，若選擇標靶藥物，同樣有使用上限制，楊慕華說，標靶藥物有效也只能用18周；若病人使用期限到了，也只能婉轉的告知換藥，不然就得自費。

婁培人說，國內頭頸部癌治療無法與國際接軌，也連帶影響到參加國際臨床試驗，有些試驗會需要免疫藥物第一線失敗的個案，但現在面臨找不到病人的情形。

台灣醫療水準高，早期患者治療成果好，彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清指出，以口腔癌為例，台灣的手術治療成效好，病患在早期治療後還能回到社會工作，至於放療也是治療的三項手段之一，但因頭頸部癌神經較多，劑量太大會造成聽覺神經受損。口咽癌以化療為優先，加上現在藥物進步，未來放療劑量下降，就能減少副作用的發生。

●復發及轉移性頭頸部癌藥物進展

美國

2006年標靶藥物合併放療，核准上市

2011年標靶藥物合併化療，用於第一線用藥

2016年2種PD-1免疫藥物上市

2019年PD-1免疫藥物第一線治療核准上市

台灣

2009年標靶藥物合併放療通過健保給付

2017年標靶藥物合併化療通過健保給付

2019年免疫藥物給付第二線治療，但限制標靶藥及免疫藥物二選一

頭頸部癌很難找到特定的基因治療，因此藥物的選擇並不多。圖/123RF
頭頸部癌很難找到特定的基因治療，因此藥物的選擇並不多。圖/123RF
陽明大學副校長楊慕華 記者葉信菉╱攝影
陽明大學副校長楊慕華 記者葉信菉╱攝影

患者 健保 腫瘤

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