快訊

互關領館！美前亞太助卿警告：美中雙邊緩衝已不見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未強制積極早篩 口腔癌病患20年內仍多

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人 記者葉信菉／攝影
台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人 記者葉信菉／攝影

在頭頸部腫瘤中，病人最多的就是口腔癌，政府推出口腔黏膜檢查已16年，篩檢率大約五成，菸檳使用率都開始下降，但口腔癌的人數並未減少。曾任衛福部次長的成大醫學院耳鼻喉科教授蔡森田直言，「戒掉菸及檳榔後，其致癌的因子仍殘留體內，預期未來20年內，口腔癌人數仍在高原期，加上篩檢政策沒有強制性，也沒有跨部會合作，無法找到真正該篩檢的人。」

目前30歲以上嚼檳榔及吸菸的民眾，每兩年可接受一次口腔癌篩檢，108年有60萬人受檢。蔡森田在「無聲話語頭頸部癌 醫護相挺專家共識會」中指出，口腔癌篩檢人數是足夠，但篩檢出來的早期患者增加很少，除了篩檢品質要檢討外，該出來篩檢的人沒有出來。

蔡森田舉例，像建築工人、卡車司機，都很辛苦的在工地工作，沒時間到醫院篩檢，曾經建議勞工健檢要強制篩檢，司機換照時也要有篩檢報告，但勞動部認為與勞工無關，至今都沒有成形。公共工程委員會也可以規定，只要跟公家機關招標，就需要無菸無檳的工地，這些都可以透過行政手段達成。

彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清也非常認同，篩檢必需有法令強制性。

癌症希望基金會董事長王正旭及台大醫學院護理系教授賴裕和則認為，嚼食檳榔有同儕的壓力，它是一種次文化，要改變很難。有卡車司機就說，不吃檳榔開車會睡著，喝咖啡又會利尿，都讓他們很困擾，因此戒檳或篩檢需要結合公會及地方政府，找出可行的方式。

為何專家們這麼重視早篩，蔡森田感慨地說，病人都很年輕又是家庭支柱，且早晚期的治療效果，五年存活率可以差距40%以上，早期癌症病變切除後，不變成癌症，就能救了一個家。

依據國健署監測，口腔癌平均每篩檢137人，可以找出一名癌前病變或癌症個案。國健署與台大公衛團隊也針對233萬名接受口腔癌篩檢民眾進行長達9年追蹤，相較未篩檢者，可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。這都提醒民眾早篩的重要。

菸酒檳榔是頭頸部癌的危險因子，有嚼食檳榔者罹患口腔癌的風險是一般人28倍。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人與前副總統陳建仁等團隊，針對2.5萬人菸酒檳榔終身致癌風險進行平均18.4年追蹤，發現檳榔會直接破壞口腔黏膜，發生口腔癌的風險最高、其次為口咽癌。吸菸則與喉癌關聯性最強，喝酒則是咽癌風險最高。

近年醫界也發現，頭頸部癌還與人類乳突病毒（Human Papillomvirus, HPV）相關，其中又以口咽扁平細胞癌最為顯著，已佔美國口咽癌七成以上，台灣也有此趨勢。

婁培人指出，國內頭頸部癌患者HPV陽性的比率高達三成，16年來成長約一倍，其中又以40～50歲的男性扁桃體癌（口咽癌的一種）成長最為顯著。

美國甚至預估，今年口咽扁平癌全年罹患人數將超過子宮頸癌的全年罹病人數。婁培人認為，這與性行為開放有關，性伴侶愈多，罹患相關頭頸部癌的機會就愈大，尤其男性的風險比女性高很多。

頭頸部癌人數第二多的鼻咽癌，林進清指出，鼻咽癌跟EB病毒（(Epstein-Barr virus）有關，目前已有學者發表，只需要透過抽血驗EB病毒的DNA，就能發現早期患者，這是一種很方便的篩檢方式。

香港學者曾在2017年於新英格蘭雜誌發表一篇抽血驗EB病毒篩檢鼻咽癌的報告，是針對20,174名患者抽血檢測，其中1,112名患者血液中發現有EB病毒的DNA，309例個案持續呈現陽性中，進一步追蹤檢查，發現34名鼻咽癌患者。研究發現利用抽血篩檢鼻咽癌，敏感性可達97.1%，特異性98.6%，是可以當成篩檢工具。

成大醫學院耳鼻喉科教授蔡森田 記者葉信菉／攝影
成大醫學院耳鼻喉科教授蔡森田 記者葉信菉／攝影
頭頸部癌 複雜又困難 圖/123RF
頭頸部癌 複雜又困難 圖/123RF
彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清 </p><!--14--><p> </p><p> 記者葉信菉／攝影
彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清

記者葉信菉／攝影

口腔癌 患者 癌症

延伸閱讀

健身訓練時槓鈴壓住頸部致腦死 業者賠償1300萬獲撤告

健康保衛站／動脈化療 擺脫臉部巨大腫瘤

擺脫臉部巨大腫瘤黑暗人生！動脈注射化學療法見好轉

又過度執法！英國警察跪壓非裔嫌頸部遭停職

相關新聞

10元買報紙就中！5～6月統一發票7-11開出3名千萬大獎得主

最新一期2020年5~6月統一發票開獎，7-ELEVEN共有3位消費者獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，雲端發票專屬獎也有2位百萬得主。

雨彈升級！16縣市豪雨大雨特報 北北基達豪雨等級

中央氣象局針對16縣市發布豪雨大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，今日新北市及台北市等有局部大雨或豪雨，宜蘭、南投地區、...

焚風發威！台東大武40.2度 創該站81年來最高溫

今天高溫又破紀錄。繼昨天台北測站熱到打破歷史上四大紀錄，今天台東大武受到焚風影響，中午12時36分出現40.2度高溫，是...

我國搶先全球復駛國際郵輪 海運界曝隱憂：宜思考永續

去年郵輪客源市場，台灣排名全球第11、亞洲第2，新冠肺炎重創我國郵輪產業，明天「探索夢號」首度復航，還是全球首艘復航郵輪...

全球首艘復航郵輪明基隆港啟程 港務公司要加速推美學

全球首艘復航郵輪「探索夢號」明天基隆港出發，為跳島旅遊打響第一炮，滿足國人現階段因為疫情無法出國的心，預計會帶來一股搭船...

用藥二擇一 頭頸癌治療讓醫病兩難

由於頭頸部癌成因複雜，藥物選擇少，台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人指出，健保規定轉移性及復發性頭頸部癌用藥，只能在標靶及...

想和太太拌嘴 喉癌患者 半年學會食道語

7月27日是「世界頭頸癌日」，台灣2017年新增約萬名頭頸部新病人。頭頸部相關癌症，包括人數最多的口腔癌，及鼻咽癌、口咽...

顏面毀損、溝通困難 頭頸癌患者難返職場

在台灣，頭頸癌患者以男性為主，多為中壯年、藍領階級等身分，他們往往是家庭中的經濟支柱。根據研究，一旦罹病，頭頸癌患者因為...

未強制積極早篩 口腔癌病患20年內仍多

在頭頸部腫瘤中，病人最多的就是口腔癌，政府推出口腔黏膜檢查已16年，篩檢率大約五成，菸檳使用率都開始下降，但口腔癌的人數...

力推智慧長照 新竹市長照機構擬導入警示系統

長照智慧化正夯！新竹市衛生局與學者合作，先調查市民因疾病所致的生命損失，再依致病風險設計成「智慧長照警示系統」，而系統未...

增加生物相似藥使用誘因 健保署擬三大策略

生物製劑藥費負擔沈重，全球都面臨相同問題，國際知名期刊「自然（Nature）」之前發表統計，全球銷售前10名的藥品，生物...

不到五家醫院進生物相似藥 患者想省錢卻不一定用得到

標靶藥物近年成為治療癌症利器，但費用昂貴，如果健保不給付，一般家庭難以負擔。近年標靶藥物等生物製劑專利陸續到期，與原廠製...

熱門新聞

「03016191」千萬富翁是你嗎？ 5-6月期統一發票特別獎出爐

10元買報紙就中！5～6月統一發票7-11開出3名千萬大獎得主

是你嗎？在全聯花394元就成為千萬富翁

威力彩上看31億元！ 專家分析：生命靈數「這4種人」中獎機會最大

強對流夾擊 鄭明典：梅雨鋒面已經壓到台灣北端

整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。