未強制積極早篩 口腔癌病患20年內仍多

在頭頸部腫瘤中，病人最多的就是口腔癌，政府推出口腔黏膜檢查已16年，篩檢率大約五成，菸檳使用率都開始下降，但口腔癌的人數並未減少。曾任衛福部次長的成大醫學院耳鼻喉科教授蔡森田直言，「戒掉菸及檳榔後，其致癌的因子仍殘留體內，預期未來20年內，口腔癌人數仍在高原期，加上篩檢政策沒有強制性，也沒有跨部會合作，無法找到真正該篩檢的人。」

目前30歲以上嚼檳榔及吸菸的民眾，每兩年可接受一次口腔癌篩檢，108年有60萬人受檢。蔡森田在「無聲話語頭頸部癌 醫護相挺專家共識會」中指出，口腔癌篩檢人數是足夠，但篩檢出來的早期患者增加很少，除了篩檢品質要檢討外，該出來篩檢的人沒有出來。

蔡森田舉例，像建築工人、卡車司機，都很辛苦的在工地工作，沒時間到醫院篩檢，曾經建議勞工健檢要強制篩檢，司機換照時也要有篩檢報告，但勞動部認為與勞工無關，至今都沒有成形。公共工程委員會也可以規定，只要跟公家機關招標，就需要無菸無檳的工地，這些都可以透過行政手段達成。

彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清也非常認同，篩檢必需有法令強制性。

癌症希望基金會董事長王正旭及台大醫學院護理系教授賴裕和則認為，嚼食檳榔有同儕的壓力，它是一種次文化，要改變很難。有卡車司機就說，不吃檳榔開車會睡著，喝咖啡又會利尿，都讓他們很困擾，因此戒檳或篩檢需要結合公會及地方政府，找出可行的方式。

為何專家們這麼重視早篩，蔡森田感慨地說，病人都很年輕又是家庭支柱，且早晚期的治療效果，五年存活率可以差距40%以上，早期癌症病變切除後，不變成癌症，就能救了一個家。

依據國健署監測，口腔癌平均每篩檢137人，可以找出一名癌前病變或癌症個案。國健署與台大公衛團隊也針對233萬名接受口腔癌篩檢民眾進行長達9年追蹤，相較未篩檢者，可降低21%晚期口腔癌發生率及26%死亡風險。這都提醒民眾早篩的重要。

菸酒檳榔是頭頸部癌的危險因子，有嚼食檳榔者罹患口腔癌的風險是一般人28倍。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人與前副總統陳建仁等團隊，針對2.5萬人菸酒檳榔終身致癌風險進行平均18.4年追蹤，發現檳榔會直接破壞口腔黏膜，發生口腔癌的風險最高、其次為口咽癌。吸菸則與喉癌關聯性最強，喝酒則是咽癌風險最高。

近年醫界也發現，頭頸部癌還與人類乳突病毒（Human Papillomvirus, HPV）相關，其中又以口咽扁平細胞癌最為顯著，已佔美國口咽癌七成以上，台灣也有此趨勢。

婁培人指出，國內頭頸部癌患者HPV陽性的比率高達三成，16年來成長約一倍，其中又以40～50歲的男性扁桃體癌（口咽癌的一種）成長最為顯著。

美國甚至預估，今年口咽扁平癌全年罹患人數將超過子宮頸癌的全年罹病人數。婁培人認為，這與性行為開放有關，性伴侶愈多，罹患相關頭頸部癌的機會就愈大，尤其男性的風險比女性高很多。

頭頸部癌人數第二多的鼻咽癌，林進清指出，鼻咽癌跟EB病毒（(Epstein-Barr virus）有關，目前已有學者發表，只需要透過抽血驗EB病毒的DNA，就能發現早期患者，這是一種很方便的篩檢方式。

香港學者曾在2017年於新英格蘭雜誌發表一篇抽血驗EB病毒篩檢鼻咽癌的報告，是針對20,174名患者抽血檢測，其中1,112名患者血液中發現有EB病毒的DNA，309例個案持續呈現陽性中，進一步追蹤檢查，發現34名鼻咽癌患者。研究發現利用抽血篩檢鼻咽癌，敏感性可達97.1%，特異性98.6%，是可以當成篩檢工具。 成大醫學院耳鼻喉科教授蔡森田 記者葉信菉／攝影 頭頸部癌 複雜又困難 圖/123RF 彰化基督教醫院放射腫瘤部主任林進清

記者葉信菉／攝影