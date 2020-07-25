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想和太太拌嘴 喉癌患者 半年學會食道語

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
中華民國無喉者復聲協會老師鄭永福教導新進學員發聲。記者邱德祥／攝影
中華民國無喉者復聲協會老師鄭永福教導新進學員發聲。記者邱德祥／攝影

7月27日是「世界頭頸癌日」，台灣2017年新增約萬名頭頸部新病人。頭頸部相關癌症，包括人數最多的口腔癌，及鼻咽癌、口咽癌、喉癌等。病人術後不只外觀改變，有些還會影響到吞嚥、說話等功能，加上多為家庭經濟支柱，罹癌後身心衝擊可想而知。

聯合報與台灣頭頸部腫瘤醫學會日前舉辦「無聲話語頭頸部癌．醫護相挺專家共識會」，台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人指出，「我們是要幫這群無聲無息的患者發聲，喚醒外界重視他們的權益。」

我們前往無喉者復聲協會採訪喉癌患者邱慶輝學習食道語的過程，雖然他外表靦腆，卻有顆熱情的心。邱慶輝的太太劉小姐笑著抱怨，「他現在吵架都吵贏我耶！比我還會講話，他就是想要跟我鬥嘴鼓，才在半年內就把食道語學會了……」

在大太陽底下，兩人配合記者的要求，手牽著手一起在公園散步，「好吧，我們就『假掰』一下好了……」夫妻倆又是一陣笑。這對老夫老妻對於牽手扮恩愛雖然有點不適應，但一路的拌嘴倒也是愛的表現。

或許大家會認為，說話不是很簡單嗎？但對邱慶輝來說，因為癌症得把喉嚨切除成了無喉患者，要「說話」是很難的，得重新學習「食道語」，氣音加上低頻的語調，你得靠近耳旁才聽得懂邱慶輝在說什麼。

一年多前，邱慶輝開始覺得喉嚨不舒服，去診所看病以為是感冒，在看了幾家醫療院所之後，病情一直沒有起色，後來經由內視鏡檢查才發現喉嚨長腫瘤。「確診喉癌，接受治療後，我擔心自己以後不能說話了。」開始治療後，邱慶輝就躱在家裡不出門。

即使學了食道語，有時連便利商店都不敢去，人多的地方更是害怕。這麼沮喪的心情太太全看在眼裡，「我告訴他，雖然現在講話比較不方便，但在醫院你會看到更多臥床的、生病的，他們比我們更不方便，日子還是要過，要趕快回歸正常生活！」

走出家門後，人生總有一番風景。邱慶輝夫婦是對可愛、幽默的歡喜冤家，太太每次都會陪先生從桃園千里迢迢到台北當志工，假日兩人也會四處遊玩，人生因病而翻轉。

在協會裡他是個認真的小老師，「你先把空氣吞進去，再把氣送回食道，就像是喝汽水一樣的感覺，趁著空氣來到食道時，開始練習發出聲音。」文字上難以形容的食道語，得靠患者志工帶著病友一個字一個字的練習。這比幼兒學習說話還要難。

先生在旁邊指導病友，劉小姐也忙著跟其他的家屬說，「家人的支持很重要，班主任跟我說，『若可以吵架，會學得特別快』，這讓老公找到動機了，哈哈哈……」

班主任林家修生病後也曾經在家待了一年，他特別嘉獎慶輝，別人要花一年才學會食道語，他半年就學會了，病友復健的動力就是來自家人的支持。副理事長張先生也說，協會的志工都是病友，以自身故事鼓勵大家走出來，而學會說話就是走出門的第一步。

中華民國無喉者復聲協會理事長、台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部主任朱本元指出，很多患者以為手術後就成了啞巴，其實不然，「我的外公就是無喉者，手術後活了20年，而學習食道語就是復健相當重要的一部份，也是走入社會的第一步。」

無法說出自己的需求，讓無喉者成了弱勢中的弱勢。朱本元提及，目前協會有四個語言訓練班，確實不夠，加上多數醫院都沒有語言訓練班，患者治療後的復健也難接上，「因此，我們除了將協會會員列冊追蹤，也將主動到大型醫院設立語言訓練班，很多已學會食道語的患者都願意貢獻一己之力。」

朱本元殷切地說，「我們需要把患者一個拉一個走出來，團結力量大，才能對外發聲。」

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部語言治療師王麗美指出，一般說話時需要有三個要素，空氣、震動及構音，就是肺部先吸入空氣後呼出，氣流通過狹窄的喉嚨聲門產生震動，再經由口腔構音，並產生共鳴後把聲音放大。

但無喉患者把喉嚨切掉後，發聲的震動來源就不見了，因此食道狹窄的地方就成為新的聲門。

王麗美解釋，患者必需把空氣吞進去到食道上方，就立刻把空氣打出來，再利用嘴巴把想說的話說出來。

至於如何把空氣吞進去？王麗美建議利用喝水練習，把水及空氣一起吞到食道上方，打嗝出來，發出「呃」的聲音，就是練習食道語的第一步，大概半年就可以比較自然的發聲了。

中華民國無喉者復聲協會理事長朱本元。記者邱德祥／攝影
中華民國無喉者復聲協會理事長朱本元。記者邱德祥／攝影
病友邱慶輝（右）努力學發聲。 記者邱德祥／攝影
病友邱慶輝（右）努力學發聲。 記者邱德祥／攝影
食道語發聲原理 製表/元氣周報製表
食道語發聲原理 製表/元氣周報製表
語言治療師王麗美。記者邱德祥／攝影
語言治療師王麗美。記者邱德祥／攝影

患者 語言 復健

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