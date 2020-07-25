力推智慧長照 新竹市長照機構擬導入警示系統

長照智慧化正夯！新竹市衛生局與學者合作，先調查市民因疾病所致的生命損失，再依致病風險設計成「智慧長照警示系統」，而系統未來將導入長照服務機構。當機構長輩的健康出問題，就有機會及早介入、化解危機。

新竹市衛生局長王宗曦表示，新竹市面積小但人口密集，且同時具都會與鄉村地區，適合作公共衛生政策的試辦地。特別是長照服務，因年輕工作人口多，長輩照顧需仰賴公部門的服務資源。

王宗曦說，新冠肺炎疫情爆發後，歐美的防疫漏洞多出現在安養機構，讓長照機構內的長輩健康議題被凸顯，但長照機構防疫的經驗不如醫院豐富。

因此，新竹市衛生局於疫情期間逐一指導長照機構如何防疫，也委託廠商出版「長照防疫最想問」工具書和長照防疫影音進行內部教學，另辦理長照專家討論會及智慧健康論壇，期許提升更佳的長照健康管理制度。

王宗曦認為，長照機構應多利用智慧型健康管理，因此委託台大團隊依大數據分析市民的健康計量，確認造成老年人口生命損失的主要原因為糖尿病和缺血性心臟病，再委託交大團隊依影響疾病的風險指標設計「智慧長照警示系統」。

「這套系統可預先掌握住心臟病可能發生的徵兆，同時也能監控血糖狀況。」王宗曦說，新竹市長輩未來到長照機構接受服務，當健康風險有異，後台人員即會收到預警，可及早介入並轉介必要的醫療資源。