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力推智慧長照 新竹市長照機構擬導入警示系統

聯合報 / 記者鄧桂芬／新竹即時報導
新冠肺炎疫情期間，新竹市衛生局提供長照機構相關的防疫影音與防疫手冊進行內部教學，另辦理長照專家討論會（如圖）及智慧健康論壇。　圖／新竹市衛生局提供
新冠肺炎疫情期間，新竹市衛生局提供長照機構相關的防疫影音與防疫手冊進行內部教學，另辦理長照專家討論會（如圖）及智慧健康論壇。　圖／新竹市衛生局提供

長照智慧化正夯！新竹衛生局與學者合作，先調查市民因疾病所致的生命損失，再依致病風險設計成「智慧長照警示系統」，而系統未來將導入長照服務機構。當機構長輩的健康出問題，就有機會及早介入、化解危機。

新竹市衛生局長王宗曦表示，新竹市面積小但人口密集，且同時具都會與鄉村地區，適合作公共衛生政策的試辦地。特別是長照服務，因年輕工作人口多，長輩照顧需仰賴公部門的服務資源。

王宗曦說，新冠肺炎疫情爆發後，歐美的防疫漏洞多出現在安養機構，讓長照機構內的長輩健康議題被凸顯，但長照機構防疫的經驗不如醫院豐富。

因此，新竹市衛生局於疫情期間逐一指導長照機構如何防疫，也委託廠商出版「長照防疫最想問」工具書和長照防疫影音進行內部教學，另辦理長照專家討論會及智慧健康論壇，期許提升更佳的長照健康管理制度。

王宗曦認為，長照機構應多利用智慧型健康管理，因此委託台大團隊依大數據分析市民的健康計量，確認造成老年人口生命損失的主要原因為糖尿病和缺血性心臟病，再委託交大團隊依影響疾病的風險指標設計「智慧長照警示系統」。

「這套系統可預先掌握住心臟病可能發生的徵兆，同時也能監控血糖狀況。」王宗曦說，新竹市長輩未來到長照機構接受服務，當健康風險有異，後台人員即會收到預警，可及早介入並轉介必要的醫療資源。

另一方面，新竹市近年也力促長照同儕互相學習的風氣。王宗曦說，醫療機構會從病人安全通報的案例中互相討論學習，但長照機構尚無類似的教學制度。「期許新竹市能率先豎立長照機構的新式教學風氣，替長輩的健康謀福。」

新冠肺炎疫情期間，新竹市衛生局提供長照機構相關的防疫影音（如圖）與防疫手冊進行內部教學。　圖／新竹市衛生局提供
新冠肺炎疫情期間，新竹市衛生局提供長照機構相關的防疫影音（如圖）與防疫手冊進行內部教學。　圖／新竹市衛生局提供
新冠肺炎疫情期間，新竹市衛生局提供長照機構相關的防疫影音（如圖）與防疫手冊進行內部教學。　圖／新竹市衛生局提供
新冠肺炎疫情期間，新竹市衛生局提供長照機構相關的防疫影音（如圖）與防疫手冊進行內部教學。　圖／新竹市衛生局提供

長照 新竹 衛生局

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