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增加生物相似藥使用誘因 健保署擬三大策略
生物製劑藥費負擔沈重，全球都面臨相同問題，國際知名期刊「自然（Nature）」之前發表統計，全球銷售前10名的藥品，生物製劑包下其中8名，治療風濕免疫疾病的「復邁」拿下冠軍，當年銷售額達199億美元，約新台幣5863億元。專家表示，生物相似藥能夠降低健保藥費支出，政府需提出鼓勵措施。
衛福部健保署醫審組長戴雪詠則表示，推動生物相似藥是國際趨勢，部分國家甚至強制要求醫院採購，以降低整體藥費，目前已參考國際鼓勵使用生物相似藥的措施，擬訂三大鼓勵方向，分別為包含使用生物相似藥可免除事前審查、收益分享、處方加計等。
戴雪詠表示，台灣的民情與國際不同，加上台灣特有的總額制度，盼能找出「台灣模式」。日前已召集專家學者討論，目前最大的共識為先加強各界對生物相似藥的宣傳，當患者提出需求後，醫界自然會增加使用藥物的比例，至於其餘的獎勵措施，也將在後續討論後頒布。
不過，乳癌防治基金會董事長張金堅表示，乳癌患者使用賀癌平至少一年才有效果，若未符合健保給付標準，需自費80到90萬元，生物相似藥價格打85折，對於初次用藥患者會有誘因，但價格應該更低，才有辦法吸引更多患者。
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