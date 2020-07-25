增加生物相似藥使用誘因 健保署擬三大策略

「快來幫我看一下！」半夜接到業者的電話，獸醫林永修顧不得睡意正濃，連忙開車直奔牧場，為難產的母豬接生，好不容易結束工作返家，天空已是魚肚白。小憩一會，又得趕往下一個牧場，365天全年無休、24小時待命，這是「豬獸醫」的日常。

2020-07-25 17:47