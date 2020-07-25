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不到五家醫院進生物相似藥 患者想省錢卻不一定用得到

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保給付同成分生物製劑及生物相似藥價格。 資料來源／衛福部食藥署、健保署 製表／陳雨鑫
健保給付同成分生物製劑及生物相似藥價格。 資料來源／衛福部食藥署、健保署 製表／陳雨鑫

標靶藥物近年成為治療癌症利器，但費用昂貴，如果健保不給付，一般家庭難以負擔。近年標靶藥物等生物製劑專利陸續到期，與原廠製劑相仿的「生物相似藥」已拿到藥證並通過健保給付，但由於一般人對生物相似藥不了解，導致市占率低，全台不到五家醫院進藥，雖然價格比原廠藥便宜，但民眾卻不一定能用藥。

目前已有9個生物相似藥在台灣取得藥證，8個已通過健保給付。衛福部健保署統計，108年給付包括標靶藥物等生物製劑的藥費高達333億元，占整體藥費16%。健保署醫審組長戴雪詠表示，生物相似藥能減少患者支出，目前價格以原廠價85折為核價標準。健保署祭出鼓勵策略，希望能增加國內生物相似藥使用率，若全面使用，每年能省下藥費8.8億元。

不過，臨床患者卻出現兩樣情，有患者擔心被換藥，例如過去曾有類風關病友表示，類風濕性關節炎需長期就醫、併發症也不少，不希望換藥；但想要使用生物相似藥的患者，卻未必有藥可用，乳癌病友協會秘書長林葳婕則表示，目前生物相似藥並沒有完全進入醫院，病友根本沒辦法選擇。

藥界人士指出，生物相似藥的出現如同學名藥，經政府確認藥效與原廠相同，只是國內對於學名藥信任度極低，連帶影響對生物相似藥的看法，北部醫學中心未有一家進藥，全台進藥醫院低於五家。

台灣癌症登記學會理事長李明陽表示，生物相似藥在台灣推不起來，有幾大因素，國人長期有「最貴的」、「原廠的」就是最好的迷思；另外，目前原廠藥與生物相似藥都有健保給付，民眾根本無感，醫師還得用白話文解釋生物相似藥，患者聽不懂，常常一句「給我最貴的就好」，也降低醫院進藥誘因。

台北榮總乳房醫學中心主任曾令民表示，政府想要提升醫院進藥的誘因，應先建立起醫界、民眾對於生物相似要的認知，否則在各界都不瞭解的狀況下，要想替民眾或健保省錢，各界也無感。

•何謂生物相似藥？

以胜肽、蛋白質等作為成分的生物製劑，原廠專利期過了後，其他藥廠得以生製造相同的產品，其產品為與原廠區分，稱為「生物相似藥」。以「相似」為名，主因為無論是生物製劑或是生物相似藥每一支不可能都一模一樣，畢竟每一個胜肽與蛋白質都不同，因此結構與功能不可能完全相同僅為「相似」，但臨床效果、使用方法與安全性相同。

健保 患者 癌症

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