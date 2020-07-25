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科技部主推精準健康 結合生技與資通訊邁向國際
科技部長吳政忠上任後表示要推動精準健康政策，他日前出席亞洲生技大展時表示，台灣從2020年到2030年，結合生醫技術與資通訊（ICT），未來10年精準健康產業有很好發展。他也說，目前生技產業產值是6000億元，希望2024、2025年能邁向兆元大關。
吳政忠接受媒體聯訪時表示，現在數位科技進來，生醫產業有一些大變化，比如有些製藥大廠面臨轉型。過去生醫產業要露臉很難，台灣的資通訊產業可以與之結合，讓小型的生技公司有絕大機會。
而在推動新創上，吳政忠表示比起增加新創家數，吸引國際資金更是重點。台灣需要整隊並分工合作，連同經濟部、國發會的新創加速器，以及科技部三個園區管理局的加速器，一起吸引國外創投來台。
他也表示，新冠肺炎疫情還會持續一段時間，這是做數位轉型的好機會，政府、民間和大學要一起攜手合作。科技部也結合經濟部和國發會，鼓勵大學老師帶學生投入產學合作。 中小企業的數位轉型也要推動，尤其是協助服務業轉型。
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