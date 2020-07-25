全台各地刷新高溫紀錄 7月熱傷害人次飆1.8倍

全台各地高溫炎熱，不斷刷新高溫紀錄，熱傷害人數也隨之攀升。國健署分析醫院急診資料發現，今年7月截至24日已有659人次因熱傷害就醫，是去年同期的1.8倍。

根據中央氣象局天氣預報資料顯示，最近夏天室外高溫動輒攝氏36度以上，台東大武今天甚至出現40.2度高溫，平全台歷史高溫紀錄，與此同時，國內熱傷害就診人數也屢創新高。

衛生福利部「即時疫情監視及預警系統」分析全國181家醫院急診資料發現，今年7月1日至24日，全台因中暑等熱急症至急診就醫人次共659人次，是去年7月同期的1.8倍。

值得注意的是，今年截至7月24日，全台因中暑等熱急症至急診就醫的人次為1722人次，比去年同期大增4成。

綜觀各縣市7月熱傷害急診人次，以台中市92人次居冠、彰化縣59人次第二、高雄市52人次第三，其次依序為新北市46人次、台南市42人次、苗栗縣42人次、桃園市40人次、台北市35人次、屏東縣33人次、雲林縣15人次，多集中在中部地區。

衛福部國民健康署社區健康組組長羅素英表示，時序進入炎夏，氣溫恐持續飆高，民眾應提高警覺，牢記「補充水分、選擇適當時間與場所、做好個人防曬措施」3要訣。

羅素英指出，夏天流汗量大增，身體水分也隨之流失，不論是否進行激烈運動都應隨時補充水分，每天至少喝足2000c.c白開水，別等到口渴才喝水，也不要以酒精、含糖飲料補替代喝水，以免加速水分流失。

夏天若要安排戶外活動，除了應睡飽6到8小時，也應盡量安排在清晨或傍晚外出，避免在上午10時至下午2時在烈日下活動；外出時應穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，選擇透氣、吸水或排汗的衣服，並且撐傘、戴遮陽又通風的帽子、擦防曬乳液。

羅素英也呼籲，當發現自己或身邊的人出現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，應以最快的速度就醫。