10元買報紙就中！5～6月統一發票7-11開出3名千萬大獎得主

最新一期2020年5~6月統一發票開獎，7-ELEVEN共有3位消費者獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，雲端發票專屬獎也有2位百萬得主。3名千萬大獎得主的消費都在百元之內，其中一人在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFE，一人在桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料，一人在屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙，快來看看幸運兒是否就是你！

特獎200萬元部分7-ELEVEN共有4位得獎者，一人在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元；一人在台北市中山區的林森北門市購買茶葉蛋、地瓜及日用品共305元；一人在新北市永和區和和門市購買100元的日用品；一人在高雄市左營區德昌門市購買日用品共花費180元。

2位雲端發票專屬獎百萬得主中，一人在新北市土城區太陽城門市購買零食共花費39元；一人在新北市板橋區板安門市購買84元的即食食品與飲料。

7-ELEVEN打造多元便利的中獎發票兌換平台，8月6日至8月31日整合超過5,800家門市據點，推出3種中獎發票兌換方案，消費者可選擇現場兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡，不同方案加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10%加碼購物金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康