急性心肌梗塞年奪逾萬命 3縣市發生率最高

心臟病長年盤踞10大死因第二，108年全台有1.9萬人死於心臟病，急性心肌梗塞是主因，以花蓮縣發生率最高，其次為南投縣、基隆市。醫師呼籲出現「心痛喘、冒冷汗」，快叫救護車。

多數民眾對「急性心肌梗塞」都不陌生，卻不見得明白這是個怎樣的疾病。中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，心臟需要冠狀動脈供應大量的氧氣和養分，當冠狀動脈因血栓阻塞時，心臟缺乏氧氣及營養，心臟肌肉就會壞死，容易併發心律不整及心臟衰竭，危及患者生命。

黃瑞仁指出，急性心肌梗塞根據心電圖型態分為3種類型，其中又以「ST上升型急性心肌梗塞」（STEMI）最為緊急，這類心肌梗塞患者的冠狀動脈已完全被阻塞，自梗塞的那一刻起，負責心臟收縮力的心臟肌肉就開始流失，必須緊急進行心導管手術打通血管。

成大醫院心臟血管科主治醫師李貽恒指出，據統計，台灣小於55歲年輕族群的ST段上升型心肌梗塞發生率，近8年攀升近8%，每延遲30分鐘治療，一年後的死亡率將上升7.5%。

正因如此，若能在到院前的救護車上，及早以心電圖做出診斷，提前給予雙重抗凝血藥物，同時通知醫院的心導管團隊，於到院時立刻進行緊急心導管手術，將有助於縮短治療所需的時間，早期打通血管，降低死亡率。

根據衛生福利部統計，民國97年至107年全台各年齡層民眾心肌梗塞急診就診率逐年攀升，40至64歲中壯年族群平均增2成。

高雄榮民總醫院重症醫學部主任黃偉春表示，107年全台共有1萬6000多人發生急性心肌梗塞，以發生人數來看，新北市2869人居冠，其次依序為台中市1737人、台北市1717人；但從每10萬人發生率來看，則以花蓮縣15.4人居冠，南投縣12.3人、基隆市12.1人。

心肌梗塞治療分秒必爭，但多數患者即便自覺不適，卻仍選擇自行就醫。黃偉春說，過去曾對高雄地區心肌梗塞患者就醫方式進行調查，發現只有20%患者會叫救護車，其餘80%患者認為叫救護車不好意思，還是會選擇找家人來或甚至自行就醫，恐有30%患者會在就醫途中死亡。

黃偉春呼籲民眾謹記救心救命口訣「心痛喘、冒冷汗，卡緊叫救護車」，當出現心痛、胸悶、噁心嘔吐、氣喘吁吁、冒冷汗症狀，代表很可能是心肌梗塞，必須立刻撥打119請救護車送醫，必要時才能救自己或救他人一命。