焚風發威！台東大武40.2度 創該站81年來最高溫

今天高溫又破紀錄。繼昨天台北測站熱到打破歷史上四大紀錄，今天台東大武受到焚風影響，中午12時36分出現40.2度高溫，是該站1939年設站以來最高溫。

中央氣象局臉書「報天氣-中央氣象局」說，台東大武氣象站於今天中午12時36分測得40.2度高溫，為該站1939年設站以來最高溫，亦平了全台人工氣象站史上最高溫紀錄。先前全台人工氣象站最高溫紀錄為2004年5月9日台東40.2度。

氣象局長鄭明典也在臉書上表示，40度算是以前預報員心中的關卡，應該是很難被突破，因為台灣是個海島。而大武站是長期站，設站早，也曾經是有人站，當地觀測環境的變化也不大，這個高溫紀錄有比較高的代表性。

氣象局稍早也發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市，新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，同樣有36度機會。