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5月至今熱傷害急診人次創10年新高 7月近2周狂飆469人

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
台灣熱成烤蕃薯，台北昨下午兩點左右氣溫更創下百年最高溫紀錄，熱傷害就診人數更屢創新高，今年5、6、7月至目前，熱傷害至急診就診人次已高達1608人次，創下十年新高。本報資料照片
台灣熱成烤蕃薯，台北昨下午兩點左右氣溫更創下百年最高溫紀錄，熱傷害就診人數更屢創新高，今年5、6、7月至目前，熱傷害至急診就診人次已高達1608人次，創下十年新高。本報資料照片

台灣熱成烤蕃薯，台北昨下午2時19分出現39.7度高溫，更創下該站124年最高溫紀錄，熱傷害就診人數更屢創新高，今年5、6、7月至目前，熱傷害至急診就診人次已高達1608人次，創下十年新高，7月近2周469人，國健署提醒，氣溫仍有可能持續飆高，民眾應提高警覺，小心防範中暑

依衛生福利部即時疫情監視及預警系統，分析全國181家醫院急診及時資料顯示：今年7月1日至24日止因中暑等熱急症至急診就醫的人次659人次，是去年7月同期370人次的1.8倍，今年7月1日至7月10日熱傷害急診人次為190人次，累計至7月24日已達659人次。

國民健康署社區健康組組長羅素英表示，暑假出遊戶外活動時應牢記3要訣「補充水分、選擇適當時間與場所、做好個人防曬措施」，並注意安全，才能享受樂動、長保健康，避免發生熱傷害。羅素英提醒，防熱傷害三要訣最重要的是補充水分。

羅素英說，不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，且養成每天至少2000㏄白開水的好習慣，避免喝太過冰冷的水，應飲用室溫的水，以避免胃不舒服。；但若醫囑限制少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜。

戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240cc）不含酒精的白開水，並避免菸酒，羅素英說明，不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多的水分。另外，民眾也可以多吃蔬果，因蔬果含有較多水分。

選擇適當時間與場所也是防酷暑不可忽視的事情。羅素英建議，暑假出遊時應選擇氣溫較低的時間或樹蔭下進行戶外活動；戶外活動安排在早晨或傍晚的時間，避免在上午10時至下午2時於烈日下活動。若有輕微頭痛、精神混亂、虛弱、昏厥應儘快至涼爽的地區，或至陰涼處休息。

暑假出遊時，做好個人防曬措施，不只是為了避免曬黑，更是希望達到防熱傷害效果，所以男女都應該注意。建議穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，選擇透氣、吸水或排汗的衣物；撐傘、戴遮陽又通風的帽子、太陽眼鏡及擦防曬乳液，盡量避免在炎熱的陽光下或高溫環境長時間暴露。

防曬 高溫 中暑

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