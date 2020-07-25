一起為公益努力 陳以信聘腦麻生黃筱智當國會助理

全台首位參加瑞典國際腦麻年會、發表論文的腦麻學生黃筱智今年從台東大學碩士班畢業了，國民黨立委陳以信昨天在臉書上說，黃筱智將加入他的辦公室團隊，他也期許和黃筱智一起為社會公益努力。

黃筱智是先天的腦性麻痺患者，她說從幼稚園開始就一直受到國民黨前立委陳學聖鼓勵，雖有多重學習障礙，但她和母親堅持讀普通班加資源班，在交通大學人文社會學系就讀時曾參加國際腦麻年會，成為全台首位參加瑞典國際腦麻年會、發表論文的腦麻生。

陳以信昨天在臉書上貼出一張和黃筱智的合照並貼文表示，「新進國會助理繳交畢業證書與碩士論文，希望未來好好工作」，也期許和黃筱智一起為社會公益努力。黃筱智也留言回應，表示未來會多多學習，她會很努力的。