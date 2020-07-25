台東大武40度！11縣市飆高溫 慎防熱傷害

台東大午中午12時35分出現40.0度高溫。各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

花蓮縣縱谷，台北市、新北市，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市，新竹縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今、明兩天各地大多為多雲悶熱的天氣，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，澎湖、金門及馬祖亦有局部短暫陣雨。

今、明兩天綠島、蘭嶼易有較強陣風；今天東南部地區有局部焚風發生的機率。