絕美！這顆慧星下次再見是6800年後 恆春半島目視能見

代號「C/2020 F3」的尼歐懷茲 NEOWISE 彗星，是繼1997年海爾波普彗星後迄今可觀測到最亮的彗星，有天文迷最近到少光害的屏東恆春半島追慧星，發現在屏東海生館的後灣海岸，裸視就能看見彗星位置，是絕佳觀測點；他說，亮度到7月底將逐漸減弱，也更不容易觀測了，下次再見要6800年。

追尼歐懷茲慧星的天文迷說，這是23年來北半球最亮的彗星，下半場於日落後用肉眼或用手機就能看見，也是繼1997年海爾波普彗星後迄今可觀測到最亮的彗星，日落後往西北西方北斗七星(大熊座前腳)方向尋找，這時彗星可觀測時間越長，但亮度將越暗，在後灣海生館裸視就能看見彗星位置，是絕佳觀測點。