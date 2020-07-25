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絕美！這顆慧星下次再見是6800年後 恆春半島目視能見

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
天文迷最近在屏東恆春半島拍到 NEOWISE 彗星劃過天際的美麗畫面。圖／取自旅行無邊界臉書
天文迷最近在屏東恆春半島拍到 NEOWISE 彗星劃過天際的美麗畫面。圖／取自旅行無邊界臉書

代號「C/2020 F3」的尼歐懷茲 NEOWISE 彗星，是繼1997年海爾波普彗星後迄今可觀測到最亮的彗星，有天文迷最近到少光害的屏東恆春半島追慧星，發現在屏東海生館的後灣海岸，裸視就能看見彗星位置，是絕佳觀測點；他說，亮度到7月底將逐漸減弱，也更不容易觀測了，下次再見要6800年。

追尼歐懷茲慧星的天文迷說，這是23年來北半球最亮的彗星，下半場於日落後用肉眼或用手機就能看見，也是繼1997年海爾波普彗星後迄今可觀測到最亮的彗星，日落後往西北西方北斗七星(大熊座前腳)方向尋找，這時彗星可觀測時間越長，但亮度將越暗，在後灣海生館裸視就能看見彗星位置，是絕佳觀測點。

「星星一直都在，如果我們願意改變減少光害的產生，你也能看到滿天銀亮的星際！」他說，恆春半島擁有純淨的天空與寬闊的視野，很適合做為平地賞星之地，由於緯度偏南，天象也往南移，北極星仰角較低，天象與台灣其他地區略有差異，南十字星座在中、北部來說，更是想看也看不到的天上風光，若是恆春半島推廣天文科普教育，也朝著「暗空公園計畫」（Dark Sky）發展，勢必也是不能小看的觀光潛力。

天文迷最近在屏東海生館旁的後灣海岸拍到 NEOWISE 彗星劃過天際的美麗畫面。圖／取自旅行無邊界臉書
天文迷最近在屏東海生館旁的後灣海岸拍到 NEOWISE 彗星劃過天際的美麗畫面。圖／取自旅行無邊界臉書

彗星 恆春 屏東

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