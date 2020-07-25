聽新聞
test
0:00 / 0:00
絕美！這顆慧星下次再見是6800年後 恆春半島目視能見
代號「C/2020 F3」的尼歐懷茲 NEOWISE 彗星，是繼1997年海爾波普彗星後迄今可觀測到最亮的彗星，有天文迷最近到少光害的屏東恆春半島追慧星，發現在屏東海生館的後灣海岸，裸視就能看見彗星位置，是絕佳觀測點；他說，亮度到7月底將逐漸減弱，也更不容易觀測了，下次再見要6800年。
追尼歐懷茲慧星的天文迷說，這是23年來北半球最亮的彗星，下半場於日落後用肉眼或用手機就能看見，也是繼1997年海爾波普彗星後迄今可觀測到最亮的彗星，日落後往西北西方北斗七星(大熊座前腳)方向尋找，這時彗星可觀測時間越長，但亮度將越暗，在後灣海生館裸視就能看見彗星位置，是絕佳觀測點。
「星星一直都在，如果我們願意改變減少光害的產生，你也能看到滿天銀亮的星際！」他說，恆春半島擁有純淨的天空與寬闊的視野，很適合做為平地賞星之地，由於緯度偏南，天象也往南移，北極星仰角較低，天象與台灣其他地區略有差異，南十字星座在中、北部來說，更是想看也看不到的天上風光，若是恆春半島推廣天文科普教育，也朝著「暗空公園計畫」（Dark Sky）發展，勢必也是不能小看的觀光潛力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言