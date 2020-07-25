強對流夾擊 鄭明典：梅雨鋒面已經壓到台灣北端

台灣兩側強對流，中央氣象局長鄭明典在臉書表示，其實，梅雨鋒面已經壓到台灣北端，這兩處強對流都是在鋒面前的不穩定帶上發展。看風場分析，西南風有點繞台灣地形北上，因此在兩側加強輻合，支持兩團強對流。

他說，今天午後對流可能帶來局部強陣雨。

他說，卷雲是高空潮濕層，高空的水氣通常來自強對流區，所以卷雲的天空，通常也表示附近有不穩定的天氣系統。

今、明兩天各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部短暫陣雨，晚起至明天澎湖地區亦有局部短暫陣雨。