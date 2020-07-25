英仙座、寶瓶座南流星雨大爆發 把握2時間點看好看滿

夏日流星雨將在7月下旬登場，寶瓶座δ南流星雨，今年極大期將發生在7月29日深夜，北市天文館建議，適逢上弦月，待子夜後月亮稍落，只要在天氣晴朗、無光害的地方，每小時約可看見10幾顆流星；英仙座流星雨預計8月12日達極大期，由於適逢下弦月，最佳觀測時間在晚上10點至午夜前。

天文館表示，寶瓶座Delta南流星雨是每年固定發生的中型流星雨，發生日期在7月12日至8月23日間，今年極大期將發生在7月29日，恰逢上弦月，流星雨輻射點約在晚上8點半升起，受月光輻射影響，午夜12點42分月亮落下，流星雨輻射點正好運行至接近仰角最高（~48度）的位置，此時能看到的流星最多。

除此之外，天文館也預告，另一波更盛大的英仙座流星雨已逐漸升溫，8月12日極大期，每小時可達近百顆，英仙座流星雨與寶瓶座南流星雨恰好相反，極大期逢下弦月，民眾若要把握最佳觀測點，則須把握晚上10點至午夜這段時間。