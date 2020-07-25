快訊

威力彩上看31億元！ 生命靈數「這4種人」中獎機會最大

美逮捕藏身中駐舊金山領館學者 具共軍背景

黑白胡椒都是它 農委會：台灣這裡也有種

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
黑胡椒、白胡椒都是同物種。圖／取自「行政院農業委員會」臉書粉專
黑胡椒、白胡椒都是同物種。圖／取自「行政院農業委員會」臉書粉專

你知道黑胡椒、白胡椒都是同物種嗎？「行政院農業委員會」臉書粉絲專頁表示，常用的黑胡椒＆白胡椒其實是同物種，只是加工製程不同。

農委會說，胡椒是木質藤本植物，常攀緣於樹木，莖幹接觸到地表時會迅速生根，熟透的果實呈黑紅色。胡椒原產自南印度，但台灣也有，在高雄六龜一帶有少量種植。

農委會表示，黑胡椒為成熟的果實直接乾燥製成，強烈辣味和獨特香氣，適合用於肉類料理。有助於去腥提味，統合整體料理風味。

農委會說，白胡椒是先把果實浸水約7至10天，才洗去果皮及果肉後進行乾燥。味道柔和清香，香味穩定能促進食慾，是涼拌菜、魚肉料理、紅燒菜餚的理想調味料。

網友說，「長知識，原來它們是同一株」、「一個水洗，一個日曬」、「不同用法，二者都喜歡」、「哪裡買的到台灣胡椒？」

農委會 行政院

延伸閱讀

冷藏豬肉本週起常態銷澳門 種豬出口持續成長

台東1養雞業者將興建堆肥廠 里民前往縣府陳情抗議

500卡便當備餐大法／一次做四個！燒烤鹽麴檸檬雞便當

波特蘭市區裸女對員警張開雙腿示威 照片網路瘋傳

相關新聞

整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

為方便民眾購買紙本的振興三倍券，今天全國各地郵局（https://bit.ly/31AzQeB）營業上班。「中華郵政 郵...

台北等10縣市飆高溫 東南部易有焚風

中央氣象局發布10縣市高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市...

8月上旬觀賞台北市懸日 把握這6天等美景

8月7日至12日在台北市有機會觀賞懸日。中央氣象局臉書粉絲專頁「報天文 - 中央氣象局」說，台北市峨眉街（西寧南路以西）...

急轉彎！不敵醫界反彈 差額醫材不設上限

健保特材自付差額上限新制爭議不斷，不敵醫界反彈，衛福部健保署昨天宣布廢止「特殊功能人工水晶體」等八類自付差額特材收費上限...

差額醫材不訂上限／民團：公布極端值 落實醫材價格管理

自付差額醫材上限確定不訂，改由醫學會各自管理自付差額醫材的極端值。民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，新方向沒規範機制，管...

黑白胡椒都是它 農委會：台灣這裡也有種

你知道黑胡椒、白胡椒都是同物種嗎？「行政院農業委員會」臉書粉絲專頁表示，常用的黑胡椒＆白胡椒其實是同物種，只是加工製程不...

午後強對流！ 吳德榮：大雷雨伴隨雷擊及瞬間強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。西半...

全民健保25年 人民滿意度太高致問題浮現

全民健保制度至今25年，台北醫學大學與天下文化近日出版「第三波健保改革之路」，描述健保分配正義的實踐經驗與建言。北醫大校...

桃園爆首起本土登革熱群聚

桃園出現今年國內首起登革熱群聚事件，衛福部疾管署昨公布，國內新增第二例本土登革熱個案，是一名六十歲女性，為七月廿一日公布...

重大傷病取消優待？ 11月有眉目

健保財務吃緊，傳出衛福部有意針對目前近百萬名領有重大傷病患者取消免部分負擔。衛福部長陳時中昨天表示，重大傷病卡是避免「因...

39.7℃！台北124年最高溫 破4項紀錄

七月天氣酷熱難耐，全台熱得猶如一顆赤紅色的「烤番薯」，台北市更是熱到發「紫」，昨天下午二時十九分出現卅九點七度高溫，不僅...

走出診間 居醫台中隊招募新血

台中市政府衛生局配合衛生福利部推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」一年來，全市有114名診所醫師、83名護理師加入，服務...

熱門新聞

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

觀光局：旅行社出入團禁令 延長至8月31日

差1碼與25億擦身而過 威力彩4注中貳獎得1247萬

買2組威力彩電腦選號「號碼完全相同」 網看傻：跟中頭獎機率一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。