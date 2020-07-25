黑白胡椒都是它 農委會：台灣這裡也有種

你知道黑胡椒、白胡椒都是同物種嗎？「行政院農業委員會」臉書粉絲專頁表示，常用的黑胡椒＆白胡椒其實是同物種，只是加工製程不同。

農委會說，胡椒是木質藤本植物，常攀緣於樹木，莖幹接觸到地表時會迅速生根，熟透的果實呈黑紅色。胡椒原產自南印度，但台灣也有，在高雄六龜一帶有少量種植。

農委會表示，黑胡椒為成熟的果實直接乾燥製成，強烈辣味和獨特香氣，適合用於肉類料理。有助於去腥提味，統合整體料理風味。

農委會說，白胡椒是先把果實浸水約7至10天，才洗去果皮及果肉後進行乾燥。味道柔和清香，香味穩定能促進食慾，是涼拌菜、魚肉料理、紅燒菜餚的理想調味料。

網友說，「長知識，原來它們是同一株」、「一個水洗，一個日曬」、「不同用法，二者都喜歡」、「哪裡買的到台灣胡椒？」