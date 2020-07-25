8月上旬觀賞台北市懸日 把握這6天等美景

8月7日至12日在台北市有機會觀賞懸日。中央氣象局臉書粉絲專頁「報天文 - 中央氣象局」說，台北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東西路（新生高架以西）等路段，分別於8月7至9日、10至12日2個時段的傍晚，民眾將可在無雲遮情形下觀看到懸日景象。

峨眉街可觀賞的時段為8月7日晚上6時2分至22分、8月8日晚上6時4分至24分、8月9日晚上6時7分至27分。忠孝東西路可觀賞的時段為8月10日晚上5時59分至6時19分、8月11日晚上6時2分至22分、8月12日晚上6時4分至24分。

氣象局說，夕陽在每日預報區間的中位時間到達街心位置。夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局說，以上所公布的預報期間，夕陽逐日約較前一日較晚2至3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前一日稍低。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘內，均適合觀賞懸日景象。

至於觀賞注意事項，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持，和自身的交通安全。