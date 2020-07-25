快訊

威力彩上看31億元！ 生命靈數「這4種人」中獎機會最大

美逮捕藏身中駐舊金山領館學者 具共軍背景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
為方便民眾購買紙本的振興三倍券，今天全國各地郵局營業上班。圖／取自「中華郵政 郵你真好」臉書粉專
為方便民眾購買紙本的振興三倍券，今天全國各地郵局營業上班。圖／取自「中華郵政 郵你真好」臉書粉專

為方便民眾購買紙本的振興三倍券，今天全國各地郵局https://bit.ly/31AzQeB）營業上班。「中華郵政 郵你真好」臉書粉專提醒，進入郵局配合量額溫、戴口罩；購買紙本三倍券，攜帶健保卡及現金1000元，並遵從現場人員引導。

中華郵政說，原本周六有營業的郵局，營業時間上午9時至中午12時除維持原營業項目外，亦提供三倍券服務；中午12時至下午5時專辦三倍券業務。

至於原本周六未營業郵局，營業時間為上午9時至下午5時，全天專辦三倍券業務。琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時。

※領取振興三倍券Q&A

問：要帶什麼到郵局領取振興三倍券？

答：即日起至12月31日，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1000元至郵局領取。

問：可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？

答：可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1000元，不須填寫委託書。發放初期可能人潮較多，為節省時間，1人最多領取5份。

問：如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？

答：若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

問：遺失了振興三倍券可以補發嗎？

答：不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜情事，郵局不予補發，自行妥善保管。

問：已經網路預約了，要如何更改預約時間？

答：直接重新預約即可，重新預約成功後，前筆預約即失效。

問：我上次預約5筆證號，但我僅需要修改其中3筆為其他日期，該怎麼辦?

答：直接以「零星預約」重新預約該3筆即可，其他2筆預約資料不會更動。

問：如果已經預約，但過號了，該怎麼辦？

答：須重新抽取現場號碼牌等候，或另預約其他日期領取。

問：振興三倍券問題，可詢問誰？

答：任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為上午8時30分至晚上6時30分，全年無休，智能客服24小時服務。

外國人、大陸、港澳人士洽外國人生活諮詢專線0800-024-111，提供中、英、日、越、印、泰、柬國語言服務。

弱勢民眾領取認定資格，撥打1957福利諮詢專線。

有關健保卡申辦及健保快易通App問題，可以撥打健保署諮詢服務專線0800-030-598，或4128-678（免加區域碼），手機撥打(02)4128-678。

國人身分資料比對問題，洽內政部服務專線(02)8195-8151或1996轉戶政司。

健保卡 郵局 身分證

延伸閱讀

三倍券做愛心 桃園創世收到10萬 8庇護工場也推優惠搶商機

桃園庇護工場歡迎用三倍券 送抵用券、儲值金

三倍券上路10天 經部觀察市場商圈民眾消費意願高

振興經濟不分你我他 南女中推振興分享餐

相關新聞

整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

為方便民眾購買紙本的振興三倍券，今天全國各地郵局（https://bit.ly/31AzQeB）營業上班。「中華郵政 郵...

台北等10縣市飆高溫 東南部易有焚風

中央氣象局發布10縣市高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市...

8月上旬觀賞台北市懸日 把握這6天等美景

8月7日至12日在台北市有機會觀賞懸日。中央氣象局臉書粉絲專頁「報天文 - 中央氣象局」說，台北市峨眉街（西寧南路以西）...

急轉彎！不敵醫界反彈 差額醫材不設上限

健保特材自付差額上限新制爭議不斷，不敵醫界反彈，衛福部健保署昨天宣布廢止「特殊功能人工水晶體」等八類自付差額特材收費上限...

差額醫材不訂上限／民團：公布極端值 落實醫材價格管理

自付差額醫材上限確定不訂，改由醫學會各自管理自付差額醫材的極端值。民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，新方向沒規範機制，管...

黑白胡椒都是它 農委會：台灣這裡也有種

你知道黑胡椒、白胡椒都是同物種嗎？「行政院農業委員會」臉書粉絲專頁表示，常用的黑胡椒＆白胡椒其實是同物種，只是加工製程不...

午後強對流！ 吳德榮：大雷雨伴隨雷擊及瞬間強降雨

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。西半...

全民健保25年 人民滿意度太高致問題浮現

全民健保制度至今25年，台北醫學大學與天下文化近日出版「第三波健保改革之路」，描述健保分配正義的實踐經驗與建言。北醫大校...

桃園爆首起本土登革熱群聚

桃園出現今年國內首起登革熱群聚事件，衛福部疾管署昨公布，國內新增第二例本土登革熱個案，是一名六十歲女性，為七月廿一日公布...

重大傷病取消優待？ 11月有眉目

健保財務吃緊，傳出衛福部有意針對目前近百萬名領有重大傷病患者取消免部分負擔。衛福部長陳時中昨天表示，重大傷病卡是避免「因...

39.7℃！台北124年最高溫 破4項紀錄

七月天氣酷熱難耐，全台熱得猶如一顆赤紅色的「烤番薯」，台北市更是熱到發「紫」，昨天下午二時十九分出現卅九點七度高溫，不僅...

走出診間 居醫台中隊招募新血

台中市政府衛生局配合衛生福利部推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」一年來，全市有114名診所醫師、83名護理師加入，服務...

熱門新聞

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

觀光局：旅行社出入團禁令 延長至8月31日

差1碼與25億擦身而過 威力彩4注中貳獎得1247萬

買2組威力彩電腦選號「號碼完全相同」 網看傻：跟中頭獎機率一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。