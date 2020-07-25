整理包／今天可到郵局買三倍券 8大常見問題看這

為方便民眾購買紙本的振興三倍券，今天全國各地郵局（https://bit.ly/31AzQeB）營業上班。「中華郵政 郵你真好」臉書粉專提醒，進入郵局配合量額溫、戴口罩；購買紙本三倍券，攜帶健保卡及現金1000元，並遵從現場人員引導。

中華郵政說，原本周六有營業的郵局，營業時間上午9時至中午12時除維持原營業項目外，亦提供三倍券服務；中午12時至下午5時專辦三倍券業務。

至於原本周六未營業郵局，營業時間為上午9時至下午5時，全天專辦三倍券業務。琉球郵局及南澳郵局營業時間為上午8時至下午4時；另1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時。

※領取振興三倍券Q&A

問：要帶什麼到郵局領取振興三倍券？

答：即日起至12月31日，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定的證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1000元至郵局領取。

問：可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？

答：可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1000元，不須填寫委託書。發放初期可能人潮較多，為節省時間，1人最多領取5份。

問：如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？

答：若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

問：遺失了振興三倍券可以補發嗎？

答：不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜情事，郵局不予補發，自行妥善保管。

問：已經網路預約了，要如何更改預約時間？

答：直接重新預約即可，重新預約成功後，前筆預約即失效。

問：我上次預約5筆證號，但我僅需要修改其中3筆為其他日期，該怎麼辦?

答：直接以「零星預約」重新預約該3筆即可，其他2筆預約資料不會更動。

問：如果已經預約，但過號了，該怎麼辦？

答：須重新抽取現場號碼牌等候，或另預約其他日期領取。

問：振興三倍券問題，可詢問誰？

答：任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為上午8時30分至晚上6時30分，全年無休，智能客服24小時服務。

外國人、大陸、港澳人士洽外國人生活諮詢專線0800-024-111，提供中、英、日、越、印、泰、柬國語言服務。

弱勢民眾領取認定資格，撥打1957福利諮詢專線。

有關健保卡申辦及健保快易通App問題，可以撥打健保署諮詢服務專線0800-030-598，或4128-678（免加區域碼），手機撥打(02)4128-678。

國人身分資料比對問題，洽內政部服務專線(02)8195-8151或1996轉戶政司。