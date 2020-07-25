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台北等10縣市飆高溫 東南部易有焚風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
各地天氣晴朗炎熱。記者林伯東／攝影
各地天氣晴朗炎熱。記者林伯東／攝影

中央氣象局發布10縣市高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市、台東縣地區，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今、明兩天各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖有局部短暫陣雨，晚起至明天澎湖地區亦有局部短暫陣雨。

今天東南部地區有局部焚風發生的機率，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

高溫 馬祖

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