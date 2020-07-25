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午後強對流！ 吳德榮：大雷雨伴隨雷擊及瞬間強降雨

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午後強對流！ 吳德榮：大雷雨伴隨雷擊及瞬間強降雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
西南風帶來水氣增多，大氣不穩定，清晨上午西半部有局部降雨；午後對流旺盛，局部地區有大雷雨、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，戶外活動、應注意安全。本報資料照片
西南風帶來水氣增多，大氣不穩定，清晨上午西半部有局部降雨；午後對流旺盛，局部地區有大雷雨、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，戶外活動、應注意安全。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，中央氣象局今晨發布大雨特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風。西半部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天鋒面南移至東海南部，台灣低層盛行西南風，中層太平洋高壓因高空槽線通過略減弱；各地區最高溫略降1、2度、約在36、37度，地理環境較特殊的地點如花東，仍有升至38度的機率，要持續注意防曬、防中暑。

西南風帶來水氣增多，大氣不穩定，清晨上午西半部有局部降雨；午後對流旺盛，局部地區有大雷雨、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，戶外活動、應注意安全。今天北部25至37度、中部25至36度、南部25至36度、東部24至37度。

昨天台北市最高溫39.7度，他說，熱島效應加上觀測站的環境已不符合世界氣象組織（WMO）所訂定的標準，並出現很明顯的局地現象，因它比台北市其他十幾個平地觀測高了2、3度之多，北市第2高溫為松山37.5度，故其是否能繼續代表全台北市？是很有問題。

他說，昨天東部（花蓮富源）也出現極端高溫38.6度，是因在縱谷內，無海風調節。今鋒面南移至東海南部，高空槽接近，大氣趨不穩定，今晨西半部已有對流發展、伴隨雷擊，有局部陣雨及雷雨。

下周一、周二中層太平洋高壓略增強；低層轉為偏南風，水氣多、大氣仍不穩定；清晨上午南部、東南部有局部降雨；午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨。

下周三至周五大氣低層轉為東南風，東半部有局部陣雨；西半部午後有局部陣雨或雷雨，高溫微升、天氣炎熱。

高溫 北市

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