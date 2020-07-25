全民健保25年 人民滿意度太高致問題浮現

全民健保制度至今25年，台北醫學大學與天下文化近日出版「第三波健保改革之路」，描述健保分配正義的實踐經驗與建言。北醫大校長林建煌在書中提到，北醫大對健保政策進行分析，並用大數據和雲端科技，替健保制度找出正確發展方向，這是高等醫學教育機構的責任。

台大公共衛生學院教授江東亮表示，全民健保不但保障我們的就醫人權，並大幅減少因病而貧的情形。但長期推動健保改革的前監察委員黃煌雄曾說，健保的滿意度太高，卻是健保真正的問題根源之一，反映出長遠、健全的健保改革刻不容緩。

北醫大董事李祖德指出，不斷攀升的醫療費用，就醫多、拿藥多、檢驗檢查多「三多」所造成的醫療資源浪費，及種種醫院經營的困難，讓全民健保面臨的挑戰浮上台面，待解決。

台灣社區醫院協會名譽理事長謝文輝表示，預算分配合宜才是健保改革成功關鍵。全民享受健保的便利之餘，都要認清事實，也就是包山包海的健保涵蓋，健保資源就會有耗盡的一天。

台灣健康保險協會理事長李飛鵬也說，健保費用應由理性討論出公式，直接套用調整保費，建立合理支付制度，讓使用者及醫療提供者都滿意，制度才長久。