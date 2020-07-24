身分證字號尾數126 兒童新樂園優惠玩

台北捷運公司表示，身分證字號尾數1、2、6的民眾，25日與26日可享兒童新樂園100元一日歡樂票，無限暢玩總價值高達810元以上的21項遊樂設施。

文化部「藝FUN券」抽籤結果，身分證字號尾數1、2、6的民眾沒有中獎。不過台北捷運公司表示，這些民眾可在25日及26日兩天，以100元購買原價350元的一日歡樂票，入園後不限次數、無限暢玩總價值高達810元以上的21項遊樂設施，另還贈送觀看如果兒童劇團平價劇場1次。

北捷表示，兒童新樂園在暑假期間已搭配振興方案，可用優惠價200元購買，身分證字號尾數1、2、6的「幸運兒」們，只要至兒童新樂園售票窗口，出示身分證明文件就可再打對折，只需花100元。

北捷表示，一日歡樂票可暢玩包含編號1-13項遊樂設施，還有冰雪奇航、鋼鐵碰碰車、汽車教練場以及玩1次原價100元的高空滑翔等總共21項遊樂設施。

同時，憑一日歡樂券，也可享有全新開幕、今夏最夯「小小水樂園」門票6折優惠；身分證字號尾數不是1、2、6的民眾，自7月15日至8月31日止，也可用200元的特價購買一日歡樂票。