自付差額醫材上限確定不訂了 民團籲訂出具體管理措施

自付差額醫材上限確定不訂了。健保署今宣布廢止八類自付差額特材上限規定，將改朝向自付差額醫材極端值方向管理，督保盟發言人滕西華表示「相當遺憾」，新方向沒有規範機制，管理上限形同虛設，衛福部近期不斷拋出健保費調漲的訊息，未來民眾的荷包不只會在基本就醫上會受影響，連醫材也可能增加支出。

健保署表明朝向極端值管理，等同承認自付差額醫材極端值的存在，滕西華表示，六月中旬的專家會議中，陳時中強調會先處理極端值，再重新討論分類，政策逐步到位，但從昨天宣布廢止原先的規定，並朝向極端值管理，而極端值的標準是由各醫學會自行訂定，若是訂得太高，健保署的管理方式竟是「柔性勸導」，對於民眾的權益，完全沒有被保障。

滕西華表示，近期政府推出安心旅遊補助，行政院長蘇貞昌強調會監測參與政策旅宿業者的房價，不會讓旅宿業者趁機調漲，而自付差額醫材也是同理，健保署替民眾付了部分醫材的費用，但業者卻墊高價格，健保署有補等於沒補，他相信政府是能理解自付醫材上限的規定最根本的意義。

滕西華表示，醫材可以與藥品相同，有合理的價差，醫界不贊同用採購價，可以用市場價，但不能用一個極高的上限，目前藥品的價格健保差額給付也有調整的機制，建議應該比照辦理。

醫改會副執行長林雅惠也說，政府目前希望由個醫學會自訂極端值，應對外公布，且告知極端值與平均值的差異，好讓民眾了解，否則訂出極端值後續未告知民眾，也等於讓民眾權益受損。