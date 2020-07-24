快訊

怎樣算幸福？讓《不丹是教室》當你第一部不丹電影

100元也值得買！不只賺7% 0050報酬率衝上10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自付差額醫材上限確定不訂了 民團籲訂出具體管理措施

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
健保署公布廢止原預定於今年8月1日生效民眾自付差額特材「特殊功能人工水晶體」等共8類核定上限費用。 圖／聯合報系資料照
健保署公布廢止原預定於今年8月1日生效民眾自付差額特材「特殊功能人工水晶體」等共8類核定上限費用。 圖／聯合報系資料照

自付差額醫材上限確定不訂了。健保署今宣布廢止八類自付差額特材上限規定，將改朝向自付差額醫材極端值方向管理，督保盟發言人滕西華表示「相當遺憾」，新方向沒有規範機制，管理上限形同虛設，衛福部近期不斷拋出健保費調漲的訊息，未來民眾的荷包不只會在基本就醫上會受影響，連醫材也可能增加支出。

健保署表明朝向極端值管理，等同承認自付差額醫材極端值的存在，滕西華表示，六月中旬的專家會議中，陳時中強調會先處理極端值，再重新討論分類，政策逐步到位，但從昨天宣布廢止原先的規定，並朝向極端值管理，而極端值的標準是由各醫學會自行訂定，若是訂得太高，健保署的管理方式竟是「柔性勸導」，對於民眾的權益，完全沒有被保障。

滕西華表示，近期政府推出安心旅遊補助，行政院長蘇貞昌強調會監測參與政策旅宿業者的房價，不會讓旅宿業者趁機調漲，而自付差額醫材也是同理，健保署替民眾付了部分醫材的費用，但業者卻墊高價格，健保署有補等於沒補，他相信政府是能理解自付醫材上限的規定最根本的意義。

滕西華表示，醫材可以與藥品相同，有合理的價差，醫界不贊同用採購價，可以用市場價，但不能用一個極高的上限，目前藥品的價格健保差額給付也有調整的機制，建議應該比照辦理。

醫改會副執行長林雅惠也說，政府目前希望由個醫學會自訂極端值，應對外公布，且告知極端值與平均值的差異，好讓民眾了解，否則訂出極端值後續未告知民眾，也等於讓民眾權益受損。

醫材 健保 滕西華

延伸閱讀

健保不推特材收費上限 民團籲訂具體管理措施

不敵醫界反彈急轉彎 健保署廢止自付差額特材上限政策

比瑞士手錶還精準的台灣醫療 只是健保署眼中的「A健保」？

健保特材收費上限不做了 健保署宣布廢止公告

相關新聞

「藏壽司」首度進軍宜蘭、新莊 拉拉熊再展懶萌魅力

藏壽司8月將連開兩家新店，「宜蘭新月店」8月4日將於蘭城新月廣場開幕，新莊宏匯店則將在8月7日登場。兩店皆祭出試營運優惠...

桃園本土登革熱爆群聚 第1例男性未同住媽媽中鏢

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，為今年第2例本土登革...

不敵醫界反彈急轉彎 健保署廢止自付差額特材上限政策

衛福部健保署6月8日首度依法匡列八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材，訂出自付差額上限，新制引醫界、民眾反彈，醫...

知名飯店遭爆蟑螂老鼠亂竄 中市稽查責令業者限期改善

一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店每月常可補捉到不少老鼠，在廚房工作台前還能感受到檯面下老鼠衝撞你的...

力挺門諾建長照大樓 李宗盛賣老宅還帶母親見證動土

花蓮門諾醫院在吉安鄉興建長照中心和失智團體家屋，在知名音樂人李宗盛捐售北投老宅，登高一呼下，募足2億元經費，昨天動土，李...

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

首都環狀線東環段基本設計正式啟動！北市捷運局於7月21日順利完成「捷運環狀線東環段土建基本設計服務暨測量、地質及管線調查...

影／澎湖國際海灣燈光節9月12日登場 8公尺美人魚主燈超吸睛

「2020澎湖國際海灣燈光節」訂於9月12日至11月14日於澎湖金龍頭盛大登場。交通部觀光局說，今年邁入第三年的燈光節，...

澎湖太夯安心旅遊補助預計7月底用光？觀光局這樣說

安心旅遊補助7月上路至今短短24天，因適逢暑假期間，加上振興券加持，國旅大爆炸，其中又以澎湖還有花火節助陣，補助預算用得...

振興券、藝fun券加「屍速列車2」電影院大排長龍

振興券加藝fun券發放，近日帶出許多電影院潛在客戶，加上暑假大片「屍速列車2」上映，今晚嘉義市兩家電影院都大排長龍，業者...

自付差額醫材上限確定不訂了 民團籲訂出具體管理措施

自付差額醫材上限確定不訂了。健保署今宣布廢止八類自付差額特材上限規定，將改朝向自付差額醫材極端值方向管理，督保盟發言人滕...

桃園爆群聚 今年登革熱首例個案感染源在媽媽家

衛福部疾病管制署今公布，桃園市桃園區長安里新增1例本土登革熱病例(60多歲女性，案2)，是21日公布首例本土個案(指標個...

搶搭「藝fun券」熱！兒童新樂園推「126」百元優惠

沒抽到文化部「藝fun券」也不用難過，台北捷運公司搶搭這波身分證尾數熱潮，兒童新樂園明、後兩天將推出快閃優惠，只要身分證...

熱門新聞

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

觀光局：旅行社出入團禁令 延長至8月31日

差1碼與25億擦身而過 威力彩4注中貳獎得1247萬

買2組威力彩電腦選號「號碼完全相同」 網看傻：跟中頭獎機率一樣

威力彩頭獎衝31億 四次20億獎金第二區都出這兩號碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。