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健保不推特材收費上限 民團籲訂具體管理措施

中央社 / 台北24日電

不敵醫界反彈，健保署今天宣布健保差額特材收費上限不訂了。支持此政策的督保盟發言人滕西華呼籲，健保署應提出具體管理措施，畢竟明年健保費恐調漲，民眾權益恐大受影響。

衛生福利部中央健康保險署6月8日公告，將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，8月1日上路，引發醫界反彈，衛福部長陳時中甚至為此親自召開專家會議，宣布暫緩實施，事隔一個多月，健保署今天宣布，不敵醫界反彈，自付差額特材收費上限不做了。

民間監督健保聯盟發言人滕西華今天接受記者電話聯訪時表示，對此消息感到遺憾，陳時中在6月13日專家會議後曾宣布特材收費上限政策將分階段上路，先處理極端值並重新討論分類等，消費者、病友相關團體對此共識也可接受。

她舉例，國內有同一家公司出產的同一款醫材，竟出現高達數十倍價差的狀況，因此先處理極端值並無不妥，就像陳時中所言，多數醫院能賣新台幣5萬元的醫材，為何有醫院要賣到20萬元。

然而，滕西華指出，陳時中曾承諾2個月內要開會，卻沒有消費者團體被徵詢意見，如今自付差額上限不訂了，改由學會各自訂定極端值，等同各自訂定上限，缺乏管理機制，加上健保又傳出要漲保費，未來民眾權益恐怕只會更加受損。

滕西華認為，醫材應該比照藥品有合理價差，但健保差額給付也應該有調整機制，給太少就往上調，給太多就往下降，或考慮從各部門健保總額訂定自律措施，而不是採柔性勸說。

她以近期政府推出的安心旅遊補助方案為例，每房補助1000元的同時，觀光局也要求旅宿業者不可因參與補助就調高房價，否則補了等於沒補，還可能墊高房價，這就是訂定差額給付上限的原則，若沒訂上限，健保提供的補助形同虛設，呼籲提出具體的管理措施。

健保 滕西華 陳時中

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