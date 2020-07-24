聽新聞
test
0:00 / 0:00
「藏壽司」首度進軍宜蘭、新莊 拉拉熊再展懶萌魅力
藏壽司8月將連開兩家新店，「宜蘭新月店」8月4日將於蘭城新月廣場開幕，新莊宏匯店則將在8月7日登場。兩店皆祭出試營運優惠，指定期間內來新店用餐，參加FB活動即享9折優惠。此外，藏壽司更推出萌翻大小朋友的「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」，此次共有三款實用可愛的療癒小物，其中，最大獎金賞可以將慵懶無極限的「拉拉熊造型玩偶」抱回家。
亞洲藏壽司持續在台灣擴大服務範圍，將插旗宜蘭、新莊兩城市。同時，看準大型購物中心所建立的繁榮生活圈，兩城市首店皆選擇進駐百貨。蘭城新月廣場為目前東台灣最大購物中心，藏壽司宣布於8月4日正式插旗蘭城新月廣場，並在7月28日開始試營運，試營運期間參加FB活動能享9折優惠。
看準新北環狀線和桃園機場捷運的開通，新莊將成為新北娛樂生活圈的重心，藏壽司也宣布將於8月7日進駐新莊宏匯廣場，並在7月31日搶先開始試營運，試營運期間參加FB活動同享9折優惠。藏壽司「新莊宏匯店」位於宏匯廣場7F，鄰近機捷新莊副都心站2號出口，百貨更結合了VR、攀岩、影城等娛樂設施，滿足吃喝玩樂所有需求。
為了歡慶兩店開幕，藏壽司限量推出「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」，懶萌的拉拉熊與它的朋友，化身成各項生活小物，融入消費者的生活中。其中，最大獎金賞「拉拉熊造型玩偶」，柔軟絨毛觸感搭配呆萌表情，讓人愛不釋手；銀賞「拉拉熊保冷手提袋」四款不同拉拉熊圖樣的保冷袋，各具特色且超實用；普賞「拉拉熊小置物包」，兩款逗趣圖樣呈現拉拉熊與朋友們的慵懶姿態。8月1日至8月16日前往全台藏壽司用餐，就有機會從扭蛋機抽中兌換券，將特別款拉拉熊周邊帶回家。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言