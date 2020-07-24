快訊

女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「藏壽司」首度進軍宜蘭、新莊 拉拉熊再展懶萌魅力

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
藏壽司推出萌翻大小朋友的「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」。圖／藏壽司提供
藏壽司推出萌翻大小朋友的「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」。圖／藏壽司提供

壽司8月將連開兩家新店，「宜蘭新月店」8月4日將於蘭城新月廣場開幕，新莊宏匯店則將在8月7日登場。兩店皆祭出試營運優惠，指定期間內來新店用餐，參加FB活動即享9折優惠。此外，藏壽司更推出萌翻大小朋友的「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」，此次共有三款實用可愛的療癒小物，其中，最大獎金賞可以將慵懶無極限的「拉拉熊造型玩偶」抱回家。

亞洲藏壽司持續在台灣擴大服務範圍，將插旗宜蘭、新莊兩城市。同時，看準大型購物中心所建立的繁榮生活圈，兩城市首店皆選擇進駐百貨。蘭城新月廣場為目前東台灣最大購物中心，藏壽司宣布於8月4日正式插旗蘭城新月廣場，並在7月28日開始試營運，試營運期間參加FB活動能享9折優惠。

看準新北環狀線和桃園機場捷運的開通，新莊將成為新北娛樂生活圈的重心，藏壽司也宣布將於8月7日進駐新莊宏匯廣場，並在7月31日搶先開始試營運，試營運期間參加FB活動同享9折優惠。藏壽司「新莊宏匯店」位於宏匯廣場7F，鄰近機捷新莊副都心站2號出口，百貨更結合了VR、攀岩、影城等娛樂設施，滿足吃喝玩樂所有需求。

為了歡慶兩店開幕，藏壽司限量推出「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」，懶萌的拉拉熊與它的朋友，化身成各項生活小物，融入消費者的生活中。其中，最大獎金賞「拉拉熊造型玩偶」，柔軟絨毛觸感搭配呆萌表情，讓人愛不釋手；銀賞「拉拉熊保冷手提袋」四款不同拉拉熊圖樣的保冷袋，各具特色且超實用；普賞「拉拉熊小置物包」，兩款逗趣圖樣呈現拉拉熊與朋友們的慵懶姿態。8月1日至8月16日前往全台藏壽司用餐，就有機會從扭蛋機抽中兌換券，將特別款拉拉熊周邊帶回家。

藏壽司宜蘭新月店，將於8月4日於蘭城新月廣場開幕。圖／藏壽司提供
藏壽司宜蘭新月店，將於8月4日於蘭城新月廣場開幕。圖／藏壽司提供

壽司 拉拉熊 新北

延伸閱讀

防下水道堵塞 宜蘭啟用都市「內視鏡」

清澈無比！宜蘭員山冷泉池終年冒泡泡 難道「螃蟹冒泡」一起游

宜蘭這家行旅可用藝FUN券 加振興券可不花現金入住

新北／新莊仁愛里彩繪巷 福壽街宵夜一條街

相關新聞

「藏壽司」首度進軍宜蘭、新莊 拉拉熊再展懶萌魅力

藏壽司8月將連開兩家新店，「宜蘭新月店」8月4日將於蘭城新月廣場開幕，新莊宏匯店則將在8月7日登場。兩店皆祭出試營運優惠...

桃園本土登革熱爆群聚 第1例男性未同住媽媽中鏢

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，為今年第2例本土登革...

不敵醫界反彈急轉彎 健保署廢止自付差額特材上限政策

衛福部健保署6月8日首度依法匡列八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材，訂出自付差額上限，新制引醫界、民眾反彈，醫...

知名飯店遭爆蟑螂老鼠亂竄 中市稽查責令業者限期改善

一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店每月常可補捉到不少老鼠，在廚房工作台前還能感受到檯面下老鼠衝撞你的...

力挺門諾建長照大樓 李宗盛賣老宅還帶母親見證動土

花蓮門諾醫院在吉安鄉興建長照中心和失智團體家屋，在知名音樂人李宗盛捐售北投老宅，登高一呼下，募足2億元經費，昨天動土，李...

好消息！北市捷運環狀線東環段基本設計啟動

首都環狀線東環段基本設計正式啟動！北市捷運局於7月21日順利完成「捷運環狀線東環段土建基本設計服務暨測量、地質及管線調查...

影／澎湖國際海灣燈光節9月12日登場 8公尺美人魚主燈超吸睛

「2020澎湖國際海灣燈光節」訂於9月12日至11月14日於澎湖金龍頭盛大登場。交通部觀光局說，今年邁入第三年的燈光節，...

澎湖太夯安心旅遊補助預計7月底用光？觀光局這樣說

安心旅遊補助7月上路至今短短24天，因適逢暑假期間，加上振興券加持，國旅大爆炸，其中又以澎湖還有花火節助陣，補助預算用得...

桃園爆群聚 今年登革熱首例個案感染源在媽媽家

衛福部疾病管制署今公布，桃園市桃園區長安里新增1例本土登革熱病例(60多歲女性，案2)，是21日公布首例本土個案(指標個...

搶搭「藝fun券」熱！兒童新樂園推「126」百元優惠

沒抽到文化部「藝fun券」也不用難過，台北捷運公司搶搭這波身分證尾數熱潮，兒童新樂園明、後兩天將推出快閃優惠，只要身分證...

北醫攻精準健康 全台首家大學生醫加速器成立

2020亞洲生技大展23至25日在台北南港展覽館二館登場，首日（23日）台北醫學大學舉辦生醫加速器開幕儀式，並由十組新創...

下班注意雨彈！午後對流雲系發展旺盛 六縣市大雨特報

中央氣象局針對六縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日屏東地區及南投、雲林以南至高雄山區有局部...

熱門新聞

財神爺又罷工！威力彩今晚再摃 下期頭彩上看31億史上最高

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

觀光局：旅行社出入團禁令 延長至8月31日

差1碼與25億擦身而過 威力彩4注中貳獎得1247萬

買2組威力彩電腦選號「號碼完全相同」 網看傻：跟中頭獎機率一樣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。