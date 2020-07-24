「藏壽司」首度進軍宜蘭、新莊 拉拉熊再展懶萌魅力

藏壽司8月將連開兩家新店，「宜蘭新月店」8月4日將於蘭城新月廣場開幕，新莊宏匯店則將在8月7日登場。兩店皆祭出試營運優惠，指定期間內來新店用餐，參加FB活動即享9折優惠。此外，藏壽司更推出萌翻大小朋友的「藏壽司限定拉拉熊金銀賞」，此次共有三款實用可愛的療癒小物，其中，最大獎金賞可以將慵懶無極限的「拉拉熊造型玩偶」抱回家。

亞洲藏壽司持續在台灣擴大服務範圍，將插旗宜蘭、新莊兩城市。同時，看準大型購物中心所建立的繁榮生活圈，兩城市首店皆選擇進駐百貨。蘭城新月廣場為目前東台灣最大購物中心，藏壽司宣布於8月4日正式插旗蘭城新月廣場，並在7月28日開始試營運，試營運期間參加FB活動能享9折優惠。

看準新北環狀線和桃園機場捷運的開通，新莊將成為新北娛樂生活圈的重心，藏壽司也宣布將於8月7日進駐新莊宏匯廣場，並在7月31日搶先開始試營運，試營運期間參加FB活動同享9折優惠。藏壽司「新莊宏匯店」位於宏匯廣場7F，鄰近機捷新莊副都心站2號出口，百貨更結合了VR、攀岩、影城等娛樂設施，滿足吃喝玩樂所有需求。