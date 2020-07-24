快訊

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超萌水雉育雛畫面曝！拚保育「水雉菱角」中秋節上市

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田地區菱角田裡，可看到水雉爸爸帶著小水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影
台南官田地區菱角田裡，可看到水雉爸爸帶著小水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影

屏東老鷹紅豆已上架全聯，台南「水雉菱角」循此模式，中秋節也將在全聯上架，台南水雉教育園區主任李文珍與農民合作推動「綠色保育」農業標章，很多人打退堂鼓，但菱角農林丙火辛苦堅持，抱持著「寧可少賺一點」，也要友善種植，他生產的菱角是唯一推上全聯通路的農民，他期待能成功，希望消費者買菱角，就是支持農民，支持菱角產業，支持生態保育。

目前正是水雉育雛的階段，台南官田一帶的菱角田，處處可見水雉爸爸帶著小水雉覓食，這樣的保育成果，得來不易，李文珍說，10多年曾經發生85隻水雉中毒死亡事件，林務局認為推動「綠色保育」標章，勸導農民不要使用農藥，才能保育水雉，一開始有不少農民加入，但過程遇到蟲害及福壽螺問題無法解決，很多人打退堂鼓，林丙火卻一直堅持下來。

林丙火從慣行農法到目睹水雉和鳥類因農藥中毒死亡，決定學習有機栽培，他說，面臨很多困難，尤其產量減少，但不施用農藥後，菱角田生態更豐富，是一件有意義的事，他也主動將田埂加寬，讓老鼠挖洞，但不會造成水外流，就不必毒老鼠。

李文珍說，很多農民覺得種有機很困難，還要做網路行銷辦活動帶動消費，也嫌麻煩，但林丙火卻做出興趣，會想要幫助他把好的菱角推上全聯，賣出更好的價格，支持他也鼓勵讓更多農民願意加入。

李文珍指出，水雉最怕環境受到汙染，「水雉菱角」代表環境是安全的，消費者吃到的菱角也是最好最安全的，期待能為農民打開一條通路，菱角耗費人工但收益不高，年輕人不願投入，面積有縮小趨勢，加上不少老農出租農地種電，都對水雉生存帶來威脅，「消費者買一包水雉菱角就是支持菱角產業存續下去」。

台南官田地區菱角田裡，可看到水雉爸爸帶著小水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影
台南官田地區菱角田裡，可看到水雉爸爸帶著小水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影
台南官田地區保育有成，菱角田裡水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影
台南官田地區保育有成，菱角田裡水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影
台南官田地區保育有成，菱角田裡水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影
台南官田地區保育有成，菱角田裡水雉現蹤，令人驚喜。記者吳淑玲／攝影

水雉 農民 中毒

延伸閱讀

黑翅鳶滅鼠護稻見效 草鴞也可望加入

建置完整國土坡地保育資料 水保局服務平台獲獎

商品快過期怎麼辦？ 她見全聯這樣做大讚「太佛心」

去全聯用振興三倍券可以換3800元禮券？全聯澄清：網路謠傳！

相關新聞

貓頭鷹白天排排站「大眼緊盯」 攝影師被萌翻：一生一次的機會

大部分品種的貓頭鷹都是夜行性動物，一般人很難在白天見到一隻貓頭鷹，更何況是一次見到四隻貓頭鷹排排站。印度一位攝影師近期到保護區參觀，意外看見樹枝上的四隻貓頭鷹，神奇地是當時是白天，很少有貓頭鷹出現，且這4隻貓頭鷹還排列整齊地緊盯著她，令攝影師訝異，直呼這是一生一次的機會。

寵物溝通是真的嗎？首部寵物溝通台劇《黑貓知情》揭秘

拍攝戲劇團隊都知道，小孩和動物是劇組最怕碰的角色，但即將上映的《黑喵知情》，卻找來各種動物擔綱劇中要角。這部台灣首部以「寵物溝通」為背景的戲劇，透過人與動物間對戲，企圖排除以「人」為主要敘事者來說故事，既療癒又溫暖動人。

超萌水雉育雛畫面曝！拚保育「水雉菱角」中秋節上市

屏東老鷹紅豆已上架全聯，台南「水雉菱角」循此模式，中秋節也將在全聯上架，台南水雉教育園區主任李文珍與農民合作推動「綠色保...

衛星追蹤黑翅鳶「阿土」 覓食夜棲全都錄

鳥類棲架在台中霧峰遍地開花 。水保局六月開始進行黑翅鳶衛星追蹤，在牠身上裝設衛星追蹤器，進一步觀察黑翅鳶的活動範圍、夜棲...

黑翅鳶滅鼠護稻見效 草鴞也可望加入

友善農業盛行，繼「鴨間稻」之後，近年又興起引鳥滅鼠害。台中霧峰五福社區在稻田中架設鳥類棲架，吸引黑翅鳶棲息，一隻黑翅鳶每...

公狗叼回雛鳥 呵護深情凝視

基隆市張姓男子帶家中養的狗「金寶」到郊外奔跑，返回時口中「含」著一隻雛鳥。張和妻子到鳥店買飼料和麵包蟲餵養長大，才知是非...

「圓仔妹」滿月 母女重逢 「圓圓」緊抱寶寶

台北市立動物園今年6月底迎接新成員「圓仔妹」，在滿月前夕，園方讓母女倆重逢，「圓圓」一看見寶寶，便把牠一把抱起，呵護備至...

首隻在韓國出生！大貓熊愛寶產下寶寶 嬌小身軀超療癒

住在韓國三星愛寶樂園的貓熊夫婦「愛寶」及「樂寶」，近日在當地成功開枝散葉，誕下一隻小貓熊，身高16.5公分體重197克，是首隻在韓國出生的貓熊。愛寶樂園為了慶祝生孩喜事，特別安排專業團隊24小時加以照顧。

公狗散步咬回雛鳥 視如好友呵護備至

基隆市張姓男子帶家中養的狗「金寶」到郊外奔跑，返回時口中「含」著一隻雛鳥。張和妻子到鳥店買飼料和麵包蟲餵養長大，才知是屬...

影／圓仔妹重回媽媽懷抱 保育員得靠這招偷天換日

大貓熊寶寶「圓仔妹」出生第25天，與媽媽「圓圓」闊別一個月後，昨日終於重逢，母女倆初次見面，只見「圓圓」越過柵欄門，把在...

新竹動物園夏令營周六開放報名 挑戰當保母、一日醫生

新竹市立動物園將在8月推出為孩子量身訂做的「動物召集令！summer school」夏令營，為期一個月、18梯次課程、3...

圓仔妹重回媽媽懷抱！ 北市動物園下午2時大公開

大貓熊寶寶「圓仔妹」出生第25天，先前仍在人工哺育階段，台北市立動物園表示，母女闊別一個多月後，評估各項指標，包含寶寶背...

熱門新聞

威力彩「電腦選號」是內定不中獎號碼？台彩公布數據了

財神爺又罷工！威力彩今晚再摃 下期頭彩上看31億史上最高

中了放假一輩子！威力彩中獎號碼出爐 頭獎上看25億

124年來新高！台北39.7度熱到刷新5紀錄 氣象局：恐更高溫

威力彩第109059期開獎

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。