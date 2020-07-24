超萌水雉育雛畫面曝！拚保育「水雉菱角」中秋節上市

屏東老鷹紅豆已上架全聯，台南「水雉菱角」循此模式，中秋節也將在全聯上架，台南水雉教育園區主任李文珍與農民合作推動「綠色保育」農業標章，很多人打退堂鼓，但菱角農林丙火辛苦堅持，抱持著「寧可少賺一點」，也要友善種植，他生產的菱角是唯一推上全聯通路的農民，他期待能成功，希望消費者買菱角，就是支持農民，支持菱角產業，支持生態保育。

目前正是水雉育雛的階段，台南官田一帶的菱角田，處處可見水雉爸爸帶著小水雉覓食，這樣的保育成果，得來不易，李文珍說，10多年曾經發生85隻水雉中毒死亡事件，林務局認為推動「綠色保育」標章，勸導農民不要使用農藥，才能保育水雉，一開始有不少農民加入，但過程遇到蟲害及福壽螺問題無法解決，很多人打退堂鼓，林丙火卻一直堅持下來。

林丙火從慣行農法到目睹水雉和鳥類因農藥中毒死亡，決定學習有機栽培，他說，面臨很多困難，尤其產量減少，但不施用農藥後，菱角田生態更豐富，是一件有意義的事，他也主動將田埂加寬，讓老鼠挖洞，但不會造成水外流，就不必毒老鼠。

李文珍說，很多農民覺得種有機很困難，還要做網路行銷辦活動帶動消費，也嫌麻煩，但林丙火卻做出興趣，會想要幫助他把好的菱角推上全聯，賣出更好的價格，支持他也鼓勵讓更多農民願意加入。