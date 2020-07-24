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桃園本土登革熱爆群聚 第1例男性未同住媽媽中鏢

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，市府人員已在其住家附近進行消毒，並加強清除孳生源。圖／桃園市衛生局提供
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，市府人員已在其住家附近進行消毒，並加強清除孳生源。圖／桃園市衛生局提供

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，為今年第2例本土登革熱案例，市府衛生局指出，30多歲男性為案1在疾病感染期曾3度到媽媽家探視，初步研判為一起群聚事件，今天已著手疫情調查與周邊化學消毒、孳生源清除作業，全市也正展開為期1個半月的環境大消毒。

我國第2例本土登革熱病例為居住在桃園區長安里60多歲女性，7月10日出現發燒、四肢痠痛及嘔吐症狀，至診所就醫診斷流感，13日回診時已無四肢痠痛症狀，由於她為案1媽媽且於疾病感染期曾接觸，由衛生單位安排採檢而確診，目前已康復無不適。

衛生局指出，第2例個案近期無國外旅遊史，平時活動地點主要為桃園區住家及職場，案1指標個案曾於6月28日、7月5日及7月11日前往其住家探視，初步研判為一起群聚事件，將進一步調查釐清感染來源。市府防疫人員已前往個案活動地進行疫情調查、孳生源清除及化學防治作業，並加強社區民眾及周遭醫療院所衛教，以提高警覺。

桃園市衛生局也在長安里里長家設置登革熱篩檢站，提醒若有里民在近1個月前曾經出現發燒、頭痛、關節(肌肉)痛、出疹等疑似登革熱症狀，可在26日早上、27日晚上到里長家抽血檢查，或可到48處登革熱快篩醫療院所篩檢。

由於桃園出現我國今年首起本土登革熱病例，市府衛生局今天舉行登革熱防治跨局處聯繫會議，邀集桃園區各里里長說明疫情狀況及防疫工作，另因應桃園區本土登革熱疫情，市府防疫消毒大隊人員從昨天起至9月初，於各區進行各里戶外環境大消毒。

市府衛生局指出，近期天氣炎熱，為病媒蚊活躍季節，民眾平時應做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床，若民眾經市府通知仍不清除環境積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條規定處以3千元至1萬5000元罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

另民眾近期如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線03-3363270洽詢。

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，市府人員已在其住家附近進行消毒，並加強清除孳生源。圖／桃園市衛生局提供
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，市府人員已在其住家附近進行消毒，並加強清除孳生源。圖／桃園市衛生局提供
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，市府人員已在其住家附近進行消毒，並加強清除孳生源。圖／桃園市衛生局提供
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，首例30多歲男性21日確診後，其非同住的60多歲媽媽也在今天確診，市府人員已在其住家附近進行消毒，並加強清除孳生源。圖／桃園市衛生局提供

衛生局 登革熱 疫情

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