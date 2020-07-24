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不敵醫界反彈急轉彎 健保署廢止自付差額特材上限政策

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
健保署今公布，7月24日廢止原預定於今年8月1日生效民眾自付差額特材「特殊功能人工水晶體」等共8類核定上限費用。圖／聯合報系資料照
健保署今公布，7月24日廢止原預定於今年8月1日生效民眾自付差額特材「特殊功能人工水晶體」等共8類核定上限費用。圖／聯合報系資料照

衛福部健保署6月8日首度依法匡列八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」醫療器材，訂出自付差額上限，新制引醫界、民眾反彈，醫師發起臉書反對行動，健保署今公布，7月24日廢止原預定於今年8月1日生效民眾自付差額特材「特殊功能人工水晶體」等共8類核定上限費用。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，該8類自付差額特材將依原作業方式辦理，「我們不是不管，醫界也認為需要處理極端值」目前不傾向制定自付差額上限，目前與醫學會的共識是以極端值方式，避免民眾花大錢，成為冤大頭。

黃兆杰說，這樣的處理方式，是比照衛福部部長陳時中6月13日所提出的三大處理原則「先處理極端值、功能分類更細緻及建立更透明平台供民眾使用」如原本警將人工水晶體分為六大類，就在眼科醫學會建議之下，將其一功能更加細緻地分為八大類。

對於收費超過極端值及民眾反映異常調漲者，健保署將於健保資訊網服務系統(VPN)設定提醒回饋特約醫療機構機制，朝動態監控管理，並建立價格透明醫材比價網，讓醫師與病人共享使用決策，使自付差額特材的使用進入良性循環。

黃兆杰說，由於醫材種類繁多，極端值數據還需要進一步討論，將依各醫學會共識處理，強調縣市衛生局有價格管控措施，但發現自付差額特材屬於極端值，將告知醫療院所出面說明檢討，除非有特殊原因，不然醫療院所都應降價，否則不予以登載比價網，但不會由罰則強烈處理。

健保 衛福部 醫材

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