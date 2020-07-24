搶搭「藝fun券」熱！兒童新樂園推「126」百元優惠

沒抽到文化部「藝fun券」也不用難過，台北捷運公司搶搭這波身分證尾數熱潮，兒童新樂園明、後兩天將推出快閃優惠，只要身分證尾數是1、2、6的「幸運兒」，出示證件就可享百元「一日歡樂票」，現省100元，入園後就能無限暢玩21項遊樂設施，還能觀看「如果兒童劇團」平價劇場1次。

以往若要在兒樂暢玩整天，要花350元購買「一日歡樂票」，暑假期間，兒樂搭配振興方案推200元優惠價，北捷再搭上「藝fun券」話題，針對身分證尾數「1、2、6」民眾推出破天荒優惠，明、後兩天只要到兒童新樂園售票窗口，出示身分證明文件，就可用100元買到「一日歡樂票」，至於身分證尾數不是「1、2、6」的民眾，仍需花200元購票入場。

民眾若持「一日歡樂票」入園，將可暢玩所有遊樂設施，另也包含冰雪奇航、鋼鐵碰碰車、汽車教練場、F1狂飆飛車、手搖船、森林舞會、瘋狂甜甜圈，以及玩1次原價100元的高空滑翔等，總價值達810元，民眾若憑一日歡樂券，還可享全新開幕的「小小水樂園」門票6折優惠。