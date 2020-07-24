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影／知名插畫家操刀 7月30日起搭台灣虎航就送限量「虎罩包」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
虎罩包(tigercare)。圖／台灣虎航提供
虎罩包(tigercare)。圖／台灣虎航提供

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，台灣防疫有成各界有目共睹。台灣虎航今天說，除了第一時間配合中央流行疫情指揮中心政策，全面提升自我防護層級並推動維持社交安全距離，以保障搭機旅客和員工的安全外，現更邀請知名台灣插畫家WHOSMiNG量身設計，推出只送不賣的限量「虎罩包(tigercare)」，預計7月30日起將提供給搭乘台虎國際航班的旅客。

台虎說，限量製作的「虎罩包」，特別請來喜歡旅行，更時常把旅行元素融入在個人插畫中的插畫家WHOSMiNG共同合作，以專屬的文青手繪風格繪製出簡約線條並帶有童趣的台灣虎航飛機及擁有俏皮表情的雲朵們，象徵台灣虎航帶著旅客遨翔天際的涵意；另外，整體內容物配色運用純淨的白色為基底，輔以台虎的企業色系亮橘色來搭配，營造出活潑有朝氣的精神，即是希望旅客帶著虎罩包出遊，不僅防疫更安心，也能擁有好心情。

台虎說，每組虎罩包內容包括精美透明夾鍊袋、醫療口罩、折疊式口罩收納夾、75%藥用酒精及旅遊小卡各一份，且每一個物件都有「tigerair taiwan × WHOSMiNG」合作插畫設計的獨特巧思，不僅實用兼具功能性更極具收藏價值，也代表台灣虎航關心旅客的小小溫暖心意。

台灣虎航發言人許致遠表示，虎罩包處處可見台灣虎航的用心，包括夾鏈袋係採EVA環保材質、無毒性，是可回收再利用的環保材質。此外，口罩、口罩收納夾及酒精瓶皆是台灣製造，品質嚴格把關，旅客可安心使用；酒精瓶內裝的酒精是衛福部食品藥物管理署核可的75%消毒酒精。讓旅客虎罩包在手，出國防疫更安心。

台灣虎航 酒精

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