北醫攻精準健康 全台首家大學生醫加速器成立

2020亞洲生技大展23至25日在台北南港展覽館二館登場，首日（23日）台北醫學大學舉辦生醫加速器開幕儀式，並由十組新創團隊接棒火力展示，以「精準健康」為發展主軸，呈現加速器過去半年與投資合作夥伴比翼加速器(BE Accelerator)攜手合作成果。

生醫加速器專注於「數位醫療」、「人工智慧」、與「醫療器材」三大主題，運用北醫醫療臨床場域與專業醫師，共同輔導團隊臨床試驗研發策略，加速團隊研究成果商品化並鏈結國際。

台北醫學大學校長林建煌開幕致詞時表示，去年北醫組團前往美國矽谷參訪產業與各大學加速器，比較之後發現，台灣十分缺乏生醫新創早期輔導，因此回國後決定成立台北醫學大學生醫加速器。林建煌指出，北醫生醫加速器是台灣第一家醫學大學加速器，特別聚焦於生醫產業新創，著眼數位醫療、人工智慧、醫療器材，以「精準健康」作為發展主軸，注入一校六院臨床及研發資源，協助新創團隊創建臨床驗證、商業模式、獲取資金以及國際鏈結。

林建煌表示，北醫已與比翼資本共招募了10家新創公司，並將共同投資其中已經初步成熟的3家新創公司。這幾年來，北醫推動生醫產業發展，鼓勵教授將研發成果商品化，至今北醫已經有18家生醫新創衍生公司。同時，正在興建的雙和醫院B基地生醫科技大樓，擁有兩萬三千坪空間，他邀請更多生技產業進駐，讓生醫產業有更多發展的機會。

科技部產學及園區業務司副司長涂君怡表示，北醫參與科技部國際產學聯盟至今已累積產學合作金額超過3.8億元，顯示業界對北醫的信賴。科技部未來將結合健康、科技、市場三方面，從臨床端到市場端，找到許多創業家共同擘劃2030年精準健康願景，並以創新創業作為施政重點，打造產業創新鏈。

台灣生物產業發展協會秘書長黃博輝表示，北醫研發量能、醫學中心、AI團隊等均完備，設備一流，決策時比較有彈性又快速，軟硬實力兼具，這是創業成功的根據。

北醫生醫加速器執行長陳兆煒說明，北醫結合台灣在科技產業與醫療體系的兩大優勢，打造出生醫大學加速器，以北醫一校六院的體系，讓新創公司產品直接進入臨床場域應用，還將整合數據處與人體實驗處的學術資源，讓新創團隊可以使用到真實世界數據資料，發展數位精準健康。