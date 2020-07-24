85歲阿嬤肚子圓鼓鼓 手術取出2.5公斤水瘤

南投85歲簡姓阿嬤，多年來覺得肚子圓鼓鼓的，原以為是老年發福，不過近期經常感到腹脹，漸漸的吃不下，甚至出現便秘、解尿困難。檢查後發現卵巢有兩顆大水瘤緊緊相連，共約17公分，經手術切除腫瘤後，腹脹、排泄問題都獲得改善，肚子也消了一圈。

南投醫院社區醫學部主任鍾文振說，卵巢水瘤內容物幾乎是清澈的液體。大部分水瘤是良性的，如果直徑小於5至6公分，可能沒有明顯症狀，大多建議定期回診追蹤，無需開刀。但超音波顯示這名患者兩側卵巢水瘤加起來有17x7.5公分，將近2.3公斤重，腹脹、腹痛、便秘甚至噁心、嘔吐等症狀就是因為水瘤壓迫導致。

簡阿嬤一開始曾到醫學中心就醫，當時醫師建議手術，不過家屬考量阿嬤年邁，不捨她動刀，因此醫師安排抽吸治療，減緩不適。但治標不治本，不到半年再度復發，簡阿嬤甚至難以進食，相當難受，改至南投醫院就醫。鍾文振與病人、家屬討論，且在麻醉科醫師作術前評估後，決定選擇手術治療。

術後阿嬤直喊肚子輕鬆很多的感覺，慶幸有接受手術，一勞永逸。院方建議若家中長輩身體不適，應安排就醫，做最適合的治療。