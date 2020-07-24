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知名飯店遭爆蟑螂老鼠亂竄 中市稽查責令業者限期改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店環境髒亂可怕，台中市食藥處今日派員前往稽查。圖／台中市衛生局提供
一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店環境髒亂可怕，台中市食藥處今日派員前往稽查。圖／台中市衛生局提供

一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店每月常可補捉到不少老鼠，在廚房工作台前還能感受到檯面下老鼠衝撞你的腳，就連客人的餐具都沒仔細擦拭，還放在髒汙的樓梯間備用，環境髒亂可怕。中市府食藥處今天派員前往稽查，現場查核多處不符「食品良好衛生規範準則」，開立「餐飲業良好衛生規範」限期改善通知書，責令業者7日內改善完成。

中市府食藥處表示，現場發現包括作業區有積塵不潔、冰箱冷藏食材未覆蓋、烹調器具及餐具未清潔乾淨、冰箱散熱器底部有蟑螂屍體、作業環境及員工餐廳蟑螂出沒痕跡等。

針對不符規定事項，食安處現場開立「餐飲業良好衛生規範」限期改善通知書，責令業者7日內改善完成，屆期不改正者，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店環境髒亂可怕，台中市食藥處今日派員前往稽查。圖／台中市衛生局提供
一名網友在社群平台爆料，自己任職台中一家酒店，但該酒店環境髒亂可怕，台中市食藥處今日派員前往稽查。圖／台中市衛生局提供

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