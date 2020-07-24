知名飯店遭爆蟑螂老鼠亂竄 中市稽查責令業者限期改善

台灣即將有新的水族館開幕！日本「八景島海島樂園」海外首座分館Xpark，即將在8月7日在桃園青埔開幕，主打近4層樓的透明觀景窗，還有許多「台灣首見」海洋生物，讓許多民眾相當期待。kkday平台於今（24）日上午10點開放線上搶票，但因為太過踴躍，時間一到平台網頁竟無法顯示，直到20分鐘後才逐漸順暢。

2020-07-24 14:11