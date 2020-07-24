到翠峰湖看景有付費交通接駁服務 8月1日起2人成行

到翠峰湖賞景，將有接駁車了，林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區翠峰景觀道路付費交通接駁服務，將自下個月（8月）1日開始試辦，2人即可預約。

羅東林區管理處指出，太平山國家森林遊樂區內「翠峰景觀道路」全長16公里，部分路寬僅約5公尺，為遊樂區通往翠峰湖生態保育區主要唯一林道，可到達之相關據點有翠峰湖、台灣山毛櫸步道、望洋山步道及翠峰山屋等景點，目前該道路並無大眾運輸服務，遊客須自行開車方式進入該區。

羅東林區管理處自去(108)年7月15日起與國光客運合作，平日行駛太平山客運專車每日一班次，提供民眾搭乘大眾運輸工具到太平山遊玩的選擇，而為串聯太平山客運專車大眾運輸服務，透過公開公正方式，徵求宜蘭縣境內優良運輸業者提供該路段付費接駁服務，宜蘭縣小客車租賃商業同業公會提送完整的接駁服務計畫，獲選為109年度羅東處合作運輸接駁業者。

羅東林區管理處表示，試辦翠峰景觀道路付費接駁車執行期間自109年8月1日至109年12月31日止，翠峰景觀道路全長16公里，車程時間約40分鐘，對於搭乘國光客運上太平山或想輕鬆遊翠峰湖的遊客，可以選擇搭車日前一日下午6點前以電話預約翠峰景觀道路接駁小客車，2人即可成行。

羅東林區管理處表示，宜蘭縣小客車租賃商業同業公會今年獲選為羅東處合作的接駁業者，該公會精選20輛優良小客車駕駛，每日依遊客預約情形機動發車，配合國光客運抵達太平山時間，翠峰景觀道路接駁車上午10點30分自太平山莊大客車停車場發車，下午2點0自翠峰山屋發車返回太平山莊，接駁費用含提供代為駕駛人之租金定價為3人(含)以下同行每人500元(來回)，4人(含)以上同行每人350元(來回)，所有搭乘遊客均享有強制責任險及乘客險保障。