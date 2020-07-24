力挺門諾建長照大樓 李宗盛賣老宅還帶母親見證動土

花蓮門諾醫院在吉安鄉興建長照中心和失智團體家屋，在知名音樂人李宗盛捐售北投老宅，登高一呼下，募足2億元經費，昨天動土，李宗盛帶著96歲老母親潘雪華出席見證，感性地說：「因為母親給我的感動與啟發，讓我有機會把這一分愛，擴展為對老人家的關懷」。

李宗盛前年母親節前宣布出售他在北投的工作室，將所得用來支持門諾醫院興建長照整合服務及人才培育中心。他當時說，那是母親縮衣節食買給他、陪他度過45年的溫暖老厝，他在老厝學會彈吉它，寫下「我是隻小小鳥」、「生命中的精靈」等多首膾炙人口的歌曲，藉由捐售老宅，希望分享並延續阿母的愛。

經過多年籌畫、募資，兩棟建物昨天動土，李宗盛帶著失智母親，專程到花蓮出席見證。他昨天感性地說，從媽媽那裡他學到很多，也得到啟發，要做他力所能及的事。他表示，「我們無法替他們受苦，只能盡自己的力量，替他們做一點事」，感謝門諾接受這樣的心願，才能將母親的愛不斷延續，不停轉動。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚感謝李宗盛關懷老人長照不遺餘力，不僅捐售北投老宅，還與張震嶽、五月天石頭、黃品源等音樂界好友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家。