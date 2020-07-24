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健保收費方案研議中 陳時中：盼能公平又不浪費

中央社 / 台北24日電

健保財務吃緊，健保署正研議調整費率、部分負擔，今天又傳出擬取消重大傷病部分負擔優待。衛福部部長陳時中今天表示，各種方案都在研議，希望找出公平又能避免浪費的作法。

健保財務缺口持續擴大，健保署研議多種方案開源，包括健保費率、補充保費費率以及藥品部分負擔都在研議調漲，並加收檢驗、檢查部分負擔。

今天有媒體報導，有專家認為重大傷病者未必等於經濟弱勢，但依現行健保法，持有重大傷病資格者卻能免除所有部分負擔，包括掛號費、藥費、診療及住院等部分負擔費用，呼籲重大傷病者應恢復部分負擔，並針對弱勢提供補助優待。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會後接受記者訪問時談到此事，他說，健保相關議題很多，問題也很多，上述提及的各種方案都還在研議階段，沒有定案。

陳時中指出，檢驗部分負擔以前曾經收過，後來因效益不彰而取消，重大傷病恢復部分負擔也是討論已久的議題，但遲遲沒有共識，盼能找到公平又能避免浪費的作法。

健保 陳時中 保費

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